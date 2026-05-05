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Un pescador navega junto al crucero MV Hondius, fondeado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. Foto: AFPWHO epidemic and pandemic preparedness and prevention director Maria Van Kerkhove told reporters the ship would head for the Canary islands. (Photo by AFP)
Un pescador navega junto al crucero MV Hondius, fondeado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 5 de mayo de 2026. Foto: AFPWHO epidemic and pandemic preparedness and prevention director Maria Van Kerkhove told reporters the ship would head for the Canary islands. (Photo by AFP)
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Por Agencia EFE

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que la hipótesis más plausible es que la infección de hantavirus se produjo fuera del crucero en el que se declaró el brote infeccioso que ha causado tres muertes, mientras que 147 personas permanecen en la embarcación que está frente a la costa de Cabo Verde.

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