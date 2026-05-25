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Personal médico transporta a un paciente en una camilla en el hospital de Rwampara, República Democrática del Congo, el 21 de mayo de 2026, en pleno brote de ébola. (Seros MUYISA / AFP).
Personal médico transporta a un paciente en una camilla en el hospital de Rwampara, República Democrática del Congo, el 21 de mayo de 2026, en pleno brote de ébola. (Seros MUYISA / AFP).
/ SEROS MUYISA
Por Agencia EFE

Los casos sospechosos o confirmados de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se elevan ya a más de 900, incluyendo 101 en los que la presencia del virus se ha identificado en los laboratorios, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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