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En el puerto de Praia, capital de Cabo Verde, se ve al personal sanitario que regresa del crucero MV Hondius, mientras se ayuda a subir a una ambulancia a personas que llevan trajes de protección contra materiales peligrosos, el 6 de mayo de 2026. Foto: AFP
En el puerto de Praia, capital de Cabo Verde, se ve al personal sanitario que regresa del crucero MV Hondius, mientras se ayuda a subir a una ambulancia a personas que llevan trajes de protección contra materiales peligrosos, el 6 de mayo de 2026. Foto: AFP
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Por Agencia AFP

El director general de la OMS declaró este miércoles a la AFP que no cree que el brote mortal de hantavirus en un crucero, que ha despertado alarma internacional, sea similar al del comienzo de la pandemia de covid-19.

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