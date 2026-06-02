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El personal sanitario se coloca el equipo de protección individual (EPI) en el vestuario, bajo la supervisión de especialistas, antes de examinar a los pacientes en la sala de aislamiento durante su turno en el Centro de Tratamiento del Ébola (CTE), tras su rehabilitación por Médicos Sin Fronteras (MSF) en Munigi, el 2 de junio de 2026. Foto: Jospin Mwisha / AFP
El personal sanitario se coloca el equipo de protección individual (EPI) en el vestuario, bajo la supervisión de especialistas, antes de examinar a los pacientes en la sala de aislamiento durante su turno en el Centro de Tratamiento del Ébola (CTE), tras su rehabilitación por Médicos Sin Fronteras (MSF) en Munigi, el 2 de junio de 2026. Foto: Jospin Mwisha / AFP
/ JOSPIN MWISHA
Por Agencia AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) redujo drásticamente este martes su conteo de casos sospechosos de ébola en África central, de 906 a 116, con 330 enfermos confirmados.

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