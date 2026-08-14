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Resumen

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Personal sanitario se prepara para trasladar el cuerpo de una víctima de ébola para darle sepultura segura en el hospital Sofepadi de Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 23 de mayo de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
Personal sanitario se prepara para trasladar el cuerpo de una víctima de ébola para darle sepultura segura en el hospital Sofepadi de Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 23 de mayo de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
/ STRINGER
Por Agencia EFE

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este viernes a 2.184 el número de muertos y a 4.665 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

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