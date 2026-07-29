Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron este miércoles a 1.487 el número de muertos y a 3.360 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

La tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 44,3 %, según el último boletín del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), con datos recopilados hasta el 27 de julio.

Además, 733 pacientes se encuentran en “aislamiento u hospitalización” y 597 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 78,9 %.

Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele (este), así como Tshopo (centro-norte).

El INSP también alertó de que Ituri concentra el 88,9 % y el 83,3 % de los casos y los fallecimientos acumulados, respectivamente, así como el 88,8 % de las nuevas infecciones diarias.

“Las actuaciones de seguimiento de contactos siguen siendo insuficientes y necesitamos un refuerzo de la actividad de vigilancia”, añadió el organismo.

Tras ser declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, la epidemia se propagó también a este segundo país.

Sin embargo, Uganda dio de alta el 16 de julio al último paciente que permanecía ingresado en el país, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

Un higienista comienza las operaciones de limpieza y desinfección en el Centro de Tratamiento del Ébola de Rwampara (ETC) en Bunia, Ituri, en la República Democrática del Congo, el 13 de julio de 2026. (BENEDICTION MURHABAZI / AFP) / BENEDICTION MURHABAZI

El Gobierno ugandés declaró el país como “libre de ébola” el 28 de julio, después de concatenar 42 días sin nuevos contagios.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera “alto” el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y “bajo” a escala global.

Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada y es la decimoséptima que afecta a la RDC.

El actual brote está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios, y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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