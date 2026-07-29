Imagen referencial. Enfermeras de la Cruz Roja se llevan un cuerpo sospechoso de estar infectado por el ébola. EFE/ Ahmed Jallanzo
Imagen referencial. Enfermeras de la Cruz Roja se llevan un cuerpo sospechoso de estar infectado por el ébola. EFE/ Ahmed Jallanzo
/ AHMED JALLANZO
Por Agencia EFE

Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) elevaron este miércoles a 1.487 el número de muertos y a 3.360 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

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