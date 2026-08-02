icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Entre 2014 y 2016 se registraron al menos 7 mil muertos por Ébola en África Occidental. Foto: AFP
Entre 2014 y 2016 se registraron al menos 7 mil muertos por Ébola en África Occidental. Foto: AFP
/ JOHN WESSELS
Por Agencia EFE

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este domingo a 1.621 el número de muertos y a 3.674 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.