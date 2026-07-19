El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este domingo a 893 el número de muertos y a 2.267 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Según el último boletín del Ministerio congoleño de Comunicación y Medios, con datos recopilados hasta el 17 de julio, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 39,4 %.

Además, 722 pacientes se encuentran en situación de “aislamiento u hospitalización” y 444 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos asciende al 83,6 %.

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La respuesta contra el Ébola continúa con una movilización reforzada en las cinco provincias afectadas: Ituri (epicentro de la epidemia), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele, así como la provincia de Tshopo (centro-norte).

“Ituri sigue siendo el epicentro de la epidemia y continúa fortaleciendo la respuesta con 32 nuevas curaciones. Las capacidades de vigilancia y diagnóstico siguen consolidándose en las provincias afectadas, mientras que Kivu del Sur y Tshopo permanecen estables, sin nuevas zonas de salud afectadas”, indicó el Ministerio en un comunicado.

La epidemia de ébola también se propagó a la vecina Uganda, que el pasado jueves dio de alta al último paciente que permanecía ingresado en el país, tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

Este país inició así la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios necesarios para declarar el fin del brote.

La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el actual brote de ébola en el este del país asciende ya a 506, confirmó el Gobierno congoleño el 6 de julio de 2026. (Dieudonne Dirole / EFE)

El brote corresponde a la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera “alto” el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y “bajo” a escala global.

Se trata de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada y es la decimoséptima que afecta a la RDC.

El actual brote está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios, y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.