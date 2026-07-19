00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Brote de ébola en África central dejó 246 muertos y más de mil casos: OMS interviene en Congo. Composición: Diario Correo.
Brote de ébola en África central dejó 246 muertos y más de mil casos: OMS interviene en Congo. Composición: Diario Correo.
Por Agencia EFE

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este domingo a 893 el número de muertos y a 2.267 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.