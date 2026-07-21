00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personal sanitario se prepara para trasladar el cuerpo de una víctima de ébola en el Hospital Sofepadi de Bunia, República Democrática del Congo. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Personal sanitario se prepara para trasladar el cuerpo de una víctima de ébola en el Hospital Sofepadi de Bunia, República Democrática del Congo. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Por Agencia EFE

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este martes a 967 el número de muertos y a 2.423 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.