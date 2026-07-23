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Resumen

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En esta foto de archivo tomada el 8 de marzo de 2015, miembros de la Cruz Roja de Guinea trasladan el cuerpo de una persona que murió por el virus del Ébola en el hospital Donka de Conakry (Guinea). (CELLOU BINANI / AFP).
En esta foto de archivo tomada el 8 de marzo de 2015, miembros de la Cruz Roja de Guinea trasladan el cuerpo de una persona que murió por el virus del Ébola en el hospital Donka de Conakry (Guinea). (CELLOU BINANI / AFP).
/ CELLOU BINANI
Por Agencia EFE

La cifra de muertos en la República Democrática del Congo (RDC) por el actual brote de ébola en el este del país, declarado el pasado 15 de mayo, asciende ya a 1.033, confirmaron las autoridades congoleñas.

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