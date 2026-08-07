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Resumen

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Trabajadores de la Cruz Roja de Uganda evacuan el cuerpo de una presunta víctima de ébola en Kampala, el 26 de mayo de 2026. (Badru KATUMBA / AFP)
Trabajadores de la Cruz Roja de Uganda evacuan el cuerpo de una presunta víctima de ébola en Kampala, el 26 de mayo de 2026. (Badru KATUMBA / AFP)
/ BADRU KATUMBA
Por Agencia EFE

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este viernes a 4.053 los casos confirmados de ébola, incluyendo 1.850 muertos, por el brote de esta enfermedad declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, apenas dos semanas después de haber rebasado los 3.000 casos.

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