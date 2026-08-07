El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este viernes a 4.053 los casos confirmados de ébola, incluyendo 1.850 muertos, por el brote de esta enfermedad declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, apenas dos semanas después de haber rebasado los 3.000 casos.

Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 5 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 45,7 %.

Además, 694 pacientes se encuentran en “aislamiento u hospitalizados” y 793 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 77,7 %.

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Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uélé (este), así como Tshopo (centro-norte).

“La vigilancia y la respuesta continúan, con 1.158 alertas investigadas en 24 horas y el fortalecimiento de las capacidades en las provincias afectadas”, señaló el Ministerio.

La actual epidemia se convirtió el pasado 31 de julio en el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

Personal se prepara para enterrar el ataúd de una víctima del Ébola en Bunia, provincia de Ituri, República Democrática del Congo, el 22 de julio de 2026. (EFE/EPA/DIEUDONNE DIROLE)

Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo a la OMS, el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de la declaración oficial del brote, si bien una investigación reportada por la revista Science a finales de julio sugirió que las primeras infecciones habrían sucedido al menos en enero.

Sin embargo, aún está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

La vecina Uganda, adonde también se propagó la enfermedad, declaró el país “libre de ébola” el pasado 28 de julio, después de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS, que considera “alto” el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y “bajo” a escala global.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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