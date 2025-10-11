Madagascar: grupos de militares se unen a los manifestantes que exigen la renuncia del presidente Andry Rajoelina

Grupos de soldados se unieron a manifestantes este sábado en Antananarivo, la capital de Madagascar, sumergido en protestas masivas contra los cortes de agua y electricidad y contra la mala gobernanza desde hace más de dos semanas, que han dejado al menos 22 muertos.

Según pudo constatar EFE, soldados montados en tanques se unieron a miles de manifestantes y los arengaron en la zona de Lake Anosy, mientras la multitud les gritaba “¡Gracias!" y la Policía arrojaba gas lacrimógeno para dispersarla.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Estas escenas se produjeron después de que una unidad militar mostrara este sábado su solidaridad con las movilizaciones masivas que se producen en el país desde el pasado 25 de septiembre pese a la fuerte represión y llamara al Ejército a “no obedecer las órdenes de disparar” contra la población.

“Hacemos un llamamiento a las fuerzas de seguridad para que no obedezcan órdenes que vayan en contra de la protección de los malgaches”, dijeron en un video difundido los soldados de una gran base militar situada en Soanierana, a las afueras de Antananarivo.

Tras la difusión del video, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra malgache, el general Jocelyn Rakotoson, compareció públicamente para pedir a las tropas que mantuvieran la calma.

“Estamos atravesando un momento difícil (…) Pido en primer lugar a la población malgache que cese la destrucción de bienes individuales y colectivos. Asimismo, para evitar cualquier intercambio de disparos, es preferible que los efectivos del Ejército regresen a sus campamentos", declaró, a lo que respondieron con abucheos algunos militares presentes en la sala.

Aunque inicialmente surgieron para protestar contra los constantes cortes de agua y de electricidad, las movilizaciones, impulsadas por jóvenes de la generación Z, se han tornado antigubernamentales y exigen ahora la dimisión del presidente del país, Andry Rajoelina.

Así, los organizadores rechazaron este miércoles el diálogo nacional que proponía el jefe de Estado, después de disolver la pasada semana el Gobierno y nombrar como primer ministro al general de división Ruphin Fortunat Zafisambo.

Pese a estas medidas y a la fuerte represión de las fuerzas de seguridad, con munición y gases lacrimógenos, las marchas no han cesado y al menos 22 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, según las Naciones Unidas.

En declaraciones a la prensa este viernes, el nuevo primer ministro condenó “cualquier exceso y cualquier uso de la violencia contra la población malgache” y subrayó que “el Estado no tolera en absoluto los excesos”.

Inspiradas en movilizaciones juveniles recientes en países como Kenia y Nepal, estas protestas son las peores que vive la isla del océano Índico en años y el mayor desafío que afronta Rajoelina desde su reelección en 2023.

El presidente, un expinchadiscos de 51 años, llegó por primera vez al poder en un golpe de Estado en 2009 pero dimitió en 2014 como líder de la autoridad de transición.

Regresó a la Presidencia tras ganar las elecciones de 2018 y logró un segundo mandato emanado de las urnas en los comicios de diciembre de 2023, que sus rivales denunciaron como plagados de irregularidades.

VIDEO RECOMENDADO