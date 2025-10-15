Madagascar se prepara para juramentar a un coronel como presidente tras golpe de Estado

Madagascar entró el miércoles en una nueva era de gobierno militar, después de que una unidad de élite del ejército tomara el poder tras la dramática destitución del presidente Andry Rajoelina por abandono de sus funciones.

El comandante de CAPSAT, Michael Randrianirina, será investido como presidente de transición durante una “audiencia solemne” en el tribunal supremo del país el viernes, según informó la nueva autoridad de facto el miércoles.

El anuncio se realizó en un comunicado atribuido al “Consejo Presidencial para la Refundación de la República de Madagascar” y firmado por el propio Randrianirina.

La pobre nación insular del Océano Índico se sumió en su peor crisis política en años después de que el contingente militar CAPSAT asumiera el poder tras la destitución de Rajoelina, quien al parecer huyó del país mientras las protestas callejeras se intensificaban.

Madagascar se convierte así en la más reciente antigua colonia francesa en caer bajo control militar desde 2020, sumándose a los golpes de Estado en Mali, Burkina Faso, Níger, Gabón y Guinea.

Rajoelina enfrentó más de dos semanas de protestas callejeras encabezadas por jóvenes manifestantes furiosos con la élite gobernante.

La capital, Antananarivo había amanecido tranquila el miércoles aunque con cierta incertidumbre sobre el futuro.

Miembros de las fuerzas armadas se dirigen a la multitud en Antananarivo, tras el golpe del 14 de octubre. Foto: EFE/EPA/Henitsoa Rafalia

El coronel Randrianirina afirmó el martes que la transición duraría menos de dos años e incluiría la reestructuración de las principales instituciones.

La supervisará un comité formado por oficiales del ejército, la gendarmería y la policía.

Randrianirina, un crítico abierto de la administración de Rajoelina, prometió elecciones en un plazo de 18 a 24 meses y dijo que el comité buscaría un “primer ministro de consenso” para formar un nuevo gobierno.

El Tribunal Constitucional validó su autoridad tras aceptar el voto contra Rajoelina.

La rápida toma del poder ha suscitado preocupación en el extranjero, y Francia, Alemania, Rusia y otros socios internacionales instaron a actuar con moderación.

“Ahora es esencial que se respeten escrupulosamente la democracia, las libertades fundamentales y el Estado de derecho”, afirmó el gobierno francés en un comunicado, añadiendo que “estos principios no son negociables”.

La ONU dijo estar esperando a que “se calmen las aguas”, pero que está “preocupada por cualquier cambio inconstitucional de poder”.

Por su parte, la Unión Africana suspendió al país de sus instancias “con efecto inmediato”.