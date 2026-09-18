Marruecos considera que la resolución aprobada este jueves por el Parlamento Europeo (PE), sobre la avalancha migratoria en Ceuta, “no incluye ninguna incriminación ni imposición” contra Rabat, según declaró el embajador marroquí ante la Unión Europea (UE) y la OTAN, Ahmed Reda Chami.

Chami subrayó, en declaraciones recogidas por medios marroquíes, que “numerosas enmiendas de carácter hostil” no fueron finalmente retenidas “gracias al enfoque responsable, constructivo y sereno de la mayoría de los eurodiputados”.

Sin embargo, lamentó que “campañas de comunicación y propaganda intenten atribuir al texto disposiciones o posiciones que no contiene”.

El diplomático insistió en que la gestión migratoria requiere un “compromiso operativo diario, un diálogo constante y la búsqueda de soluciones comunes y duraderas”, y defendió que “un diálogo abierto, franco y sereno sigue siendo la vía privilegiada para afrontar los desafíos comunes”.

Decenas de miles de migrantes se concentraron en Marruecos junto a la frontera con Ceuta para cruzar a territorio español a finales de julio.

Por 339 votos a favor, 225 en contra y trece abstenciones, la Eurocámara “condenó los cruces ilegales masivos a Ceuta desde Marruecos, por tierra y por mar, y la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial” de España.

El texto ha salido adelante con el apoyo de populares, ultraconservadores, extrema derecha, soberanistas y la mitad del grupo liberal, mientras que socialdemócratas, verdes, izquierda y la otra mitad de la bancada liberal votaron en contra.