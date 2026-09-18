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Más de 70.000 personas cruzaron desde Marruecos a la ciudad española de Ceuta, provocando una crisis humanitaria y alterando la diplomacia regional.
Más de 70.000 personas cruzaron desde Marruecos a la ciudad española de Ceuta, provocando una crisis humanitaria y alterando la diplomacia regional.
Por Agencia EFE

Marruecos considera que la resolución aprobada este jueves por el Parlamento Europeo (PE), sobre la avalancha migratoria en Ceuta, “no incluye ninguna incriminación ni imposición” contra Rabat, según declaró el embajador marroquí ante la Unión Europea (UE) y la OTAN, Ahmed Reda Chami.

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