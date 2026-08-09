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Resumen

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El Gobierno de la República Democrática del Congo confirmó que tiene una nueva epidemia de ébola en Mbandaka. (Foto: EFE/ Referencial)
El Gobierno de la República Democrática del Congo confirmó que tiene una nueva epidemia de ébola en Mbandaka. (Foto: EFE/ Referencial)
Por Agencia EFE

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este domingo a 1.916 el número de muertos y a 4.209 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

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