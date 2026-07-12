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Más de 53.000 extranjeros deportados y repatriados de Sudáfrica en plena ola de xenofobia. Foto: EFE
Más de 53.000 extranjeros deportados y repatriados de Sudáfrica en plena ola de xenofobia. Foto: EFE
Por Agencia EFE

Más de 53.000 extranjeros han sido procesados ​​para su deportación y repatriación de Sudáfrica, en un intento de combatir la migración irregular y en plena escalada de tensión por la ola de ataques xenófobos de los últimos meses, informó este domingo el Gobierno sudafricano.

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