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Resumen

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El ministro de Gobierno de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, asiste a una conferencia de prensa en el Palacio de Carondelet en Quito el 18 de junio de 2024. Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP
El ministro de Gobierno de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, asiste a una conferencia de prensa en el Palacio de Carondelet en Quito el 18 de junio de 2024. Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

El director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan, fallecieron este miércoles en un accidente aéreo en Kenia, según confirmaron fuentes de la Presidencia -al medio local Ecuavisa-, mientras varias instituciones del Estado expresaron sus condolencias por la muerte de la pareja.

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