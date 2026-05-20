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El profesor Jean-Jacques Muyembe, director general del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB), lleva guantes protectores en un laboratorio del INRB en Kinshasa, República Democrática del Congo, el 20 de mayo de 2026. Foto: Hardy BOPE / AFPThe UN health agency has declared the surge of the highly contagious haemorrhagic fever in the east of the country an international health emergency. No vaccine or therapeutic treatment exists for the Bundibugyo strain of Ebola which is responsible for the outbreak. Ebola has killed more than 15,000 people in Africa in the past half-century. (Photo by Hardy BOPE / AFP)
El profesor Jean-Jacques Muyembe, director general del Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB), lleva guantes protectores en un laboratorio del INRB en Kinshasa, República Democrática del Congo, el 20 de mayo de 2026. Foto: Hardy BOPE / AFPThe UN health agency has declared the surge of the highly contagious haemorrhagic fever in the east of the country an international health emergency. No vaccine or therapeutic treatment exists for the Bundibugyo strain of Ebola which is responsible for the outbreak. Ebola has killed more than 15,000 people in Africa in the past half-century. (Photo by Hardy BOPE / AFP)
/ HARDY BOPE
Por Agencia EFE

Los centros sanitarios de la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y epicentro de la epidemia de ébola declarada el pasado viernes, se encuentran “repletos” de casos sospechosos de esta enfermedad, informó este miércoles la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

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