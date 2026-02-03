Muere Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio derrocado Muamar al Gadafi

Escuchar
Captura de pantalla de Saif al-Islam Gaddafi, hijo de Muammar Gaddafi, en 2021. Foto: AL24news/Wikipedia

Por Agencia EFE

Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio Muamar Gadafi derrocado en 2011, murió este martes en Libia, informó su asesor y jefe del su equipo político, Abdullah Otham, en sus redes sociales, sin precisar detalles sobre la causa del fallecimiento.

