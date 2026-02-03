Muere Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio derrocado Muamar al Gadafi

Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio Muamar Gadafi derrocado en 2011, murió este martes en Libia, informó su asesor y jefe del su equipo político, Abdullah Otham, en sus redes sociales, sin precisar detalles sobre la causa del fallecimiento.

Según el medio local The Libya Observer, que cita “informes” cuya procedencia no precisa, Gadafi fue asesinado cerca de la localidad de Zintan, en el noroeste del país, a unos 140 kilómetros de Trípoli.

Saif (1972) estaba considerado el sucesor de su padre que estuvo en el poder durante 42 años y fue capturado y asesinado tras las revueltas populares de 2011.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en su contra en 2011, por supuestos crímenes de lesa la humanidad durante la revolución que derrocó a su padre.

Un 20 de octubre del 2011, el dictador libio Muamar Gadafi es asesinado por los rebeldes en Sirte. (REUTERS/Ismail Zitouny).

Seif al-Islam fue condenado a muerte por un tribunal de Trípoli en 2015 por el uso de la violencia contra los manifestantes que pedían la renuncia de su padre, una sentencia que ha sido cuestionada por las autoridades rivales, aunque la ejecución no se llevó a cabo.

El hijo del dictador presentó su candidatura a los comicios presidenciales de diciembre de 2021 en Libia, que fue rechazada por las autoridades electorales y luego suspendidas las votaciones.