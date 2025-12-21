Nigeria: Liberan a 130 estudiantes de los más de 300 secuestrados de una escuela católica en noviembre

Niños liberados de la escuela son vistos durante una recepción en la oficina del gobernador, en Minna, el 8 de diciembre de 2025. (Light Oriye Tamunotonye / AFP)
Niños liberados de la escuela son vistos durante una recepción en la oficina del gobernador, en Minna, el 8 de diciembre de 2025. (Light Oriye Tamunotonye / AFP)
Las autoridades de lograron la liberación de 130 escolares secuestrados por hombres armados de una escuela católica en noviembre, informó el domingo un portavoz de la presidencia.

Esta nueva liberación se produce después de que otros 100 estudiantes fueran liberados a comienzos de este mes.

MIRA AQUÍ: Nigeria: 50 de los 300 estudiantes secuestrados en una escuela católica lograron escapar

Otros 130 alumnos secuestrados del estado de Níger liberados; no queda nadie en cautiverio”, dijo Sunday Dare en una publicación en X, acompañada por una foto de niños sonrientes.

A finales de noviembre, cientos de estudiantes y miembros del personal fueron secuestrados en el internado mixto St Mary’s, en el centro-norte del estado de Níger.

Se desconoce el número exacto de los secuestrados, y de quienes siguen en cautiverio, pero la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN) dijo que secuestraron 315 estudiantes y miembros del personal.

Uno de los primeros secuestros masivos en Nigeria fue en 2014, cuando los yihadistas de Boko Haram secuestraron a 300 jóvenes estudiantes en Chibok, localidad del Estado de Borno (noreste). Una década después, se desconoce el destino de 90 de ellas.

Nigeria, el país más poblado de África con 230 millones de habitantes, está dividido entre un norte de mayoría musulmana y el sur de predominancia cristiana.

Ascienden a 303 los estudiantes secuestrados, junto con 12 profesores, este viernes 21 de noviembre tras un ataque armado contra la Escuela Secundaria Católica St. Mary’s, en la comunidad remota de Papiri, estado de Níger, en el norte de Nigeria, informó este sábado la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, en inglés). (EFE)
Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

