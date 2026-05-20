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El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una comparencia este miércoles en la sede de la organización en Ginebra. Foto: EFE/EPA/Salvatore Di Nolfi
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una comparencia este miércoles en la sede de la organización en Ginebra. Foto: EFE/EPA/Salvatore Di Nolfi
Por Agencia EFE

El riesgo de la actual epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, con 600 casos sospechosos y 139 muertes, es “bajo” a nivel global, aunque se mantiene alto a nivel nacional y regional, indicó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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