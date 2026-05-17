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Un equipo sanitario desinfecta y descontamina la vivienda de Paliku Simiwira, RD Congo. Foto: EFE/EPA/Hugh Kinsella Cunningham
Un equipo sanitario desinfecta y descontamina la vivienda de Paliku Simiwira, RD Congo. Foto: EFE/EPA/Hugh Kinsella Cunningham
Por Agencia EFE

La oficina del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió este sábado una declaración de “emergencia de salud pública de importancia internacional” por el nuevo brote de ébola causado por el virus Bundibugyo que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda.

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