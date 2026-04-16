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El papa León XIV asiste a una reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Presidencial de Yaundé, Camerún. Foto: (EFE/EPA/LUCA ZENNARO)
El papa León XIV asiste a una reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Presidencial de Yaundé, Camerún. Foto: (EFE/EPA/LUCA ZENNARO)
/ LUCA ZENNARO
Por Agencia EFE

León XIV cargó este jueves contra quienes usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos y afirmó que “el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos”, en un encuentro por la paz en Bamenda (noroeste de Camerún), una región en guerra civil desde hace una década.

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