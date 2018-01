Kampala. El presidente ugandés, Yoweri Museveni, celebró el martes la "franqueza" de su homólogo estadounidense Donald Trump al hablar de "países de mierda", a contracorriente de la indignación expresada por muchos dirigentes dentro y fuera de África.

Durante una reunión con varios senadores en el despacho oval el 12 de enero, Trump había utilizado esa expresión en referencia a los países africanos, a Haití y El Salvador, según varios medios y un senador que participó en el encuentro.



"Me gusta Trump porque habla con franqueza. No sé si lo citaron de manera incorrecta o no, pero habla de las debilidades de África con franqueza", declaró Museveni, un jefe de Estado que también suele hacer declaraciones punzantes y controvertidas, ante la Asamblea Legislativa de África Oriental, reunida en Kampala.



"Los africanos deben resolver sus problemas, no podemos sobrevivir si somos débiles, y es culpa de los africanos si son débiles", agregó en Twitter Museveni, que dirige su país con mano de hierro desde 1986.



Las declaraciones atribuidas a Trump provocaron indignación internacional. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó estas palabras "racistas", "escandalosas y vengonzosas".



Trump recurrió a una fórmula alambicada para defenderse, afirmando: "El lenguaje que utilicé durante la reunión fue duro pero esas no fueron las palabras que usé".



Fuente: AFP