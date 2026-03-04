El gobierno de la República Democrática del Congo informó este miércoles de más de 200 muertos en un corrimiento de tierra en el yacimiento minero de Rubaya, controlado por el M23 y en el que las autoridades del país no están presentes desde 2024.

El yacimiento de Rubaya, que se extiende sobre varias decenas de km2, se encuentra a unos 70 kilómetros al oeste de Goma, capital de la convulsa provincia de Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

Allí se produjo un corrimiento de tierra el martes por la tarde, según testigos.

“El balance provisional da cuenta de más de 200 compatriotas que han perdido la vida, entre ellos unos 70 menores de edad, numerosas personas heridas y evacuadas a los centros sanitarios de Goma”, según un comunicado del Ministerio de Minas de la RDC.

El martes, testigos habían informado de seis muertos.

Estos balances no pudieron ser confirmados por la AFP con fuentes independientes en esta remota región, a la que no tienen acceso ni organizaciones humanitarias ni estructuras sanitarias de envergadura, y donde las telecomunicaciones se cortan con regularidad.

Desde su resurgimiento a finales de 2021, el grupo antigubernamental M23 (por “Movimiento 23 de marzo”), con el apoyo de Kigali y del ejército ruandés, se ha apoderado de vastas franjas de territorio en el este de la RDC, una región rica en recursos naturales y devastada por conflictos desde hace tres décadas.

La ciudad minera de Rubaya aporta entre el 15% y el 30% de la producción mundial de coltán, un mineral estratégico para la industria electrónica, ampliamente presente en la RDC, que concentraría al menos el 60 % de las reservas mundiales.

El lugar pasó en abril de 2024 a estar bajo el control del M23. El grupo armado obtiene importantes ingresos gracias a un impuesto aplicado a la producción y al comercio de minerales, según expertos de la ONU.

