Mineros trabajando en una mina de coltán a cielo abierto en Rubaya, República Democrática del Congo, el 30 de enero de 2026. (AFP)
Por Agencia AFP

El gobierno de la República Democrática del Congo informó este miércoles de más de 200 muertos en un corrimiento de tierra en el yacimiento minero de Rubaya, controlado por el M23 y en el que las autoridades del país no están presentes desde 2024.

