Miembros del movimiento M23 hacen guardia mientras la gente se reúne en la Plaza de la Independencia en Bukavu el 27 de febrero de 2025. (AFP).
Agencia AFP
Agencia AFP

El grupo M23 y el ejército reanudan combates en República Democrática del Congo pese al alto el fuego
Violentos combates se han desatado entre el ejército y el grupo armado en el este de la (RDC), pese al alto el fuego vigente acordado, informaron el lunes fuentes de seguridad a la AFP.

Kinshasa y el M23 pactaron el 19 de julio una tregua permanente, siguiendo la firma bajo auspicios de Estados Unidos de un acuerdo de paz entre la RDC y Ruanda -que apoya a los rebeldes- a finales de junio.

Sin embargo, estos acuerdos no han frenado la violencia, y los enfrentamientos entre el M23 y grupos afiliados al gobierno se han intensificado desde el viernes cerca de Mulamba, en la provincia de Kivu del Sur.

El M23 repelió a milicianos y soldados de las Fuerzas Armadas en combates con armas pesadas, según fuentes locales y de seguridad. Se desconocen cifras de víctimas.

Se están lanzando bombas en todas direcciones en Mulamba”, dijo un residente por teléfono a la AFP.

Desde su resurgimiento en 2021, el M23 se ha apoderado de amplias zonas del país africano, rico en recursos naturales.

Desde enero, más de dos millones de personas han huido de la violencia, según la ONU.

