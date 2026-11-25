La reciente evacuación de trabajadores sanitarios atrapados en medio de enfrentamientos armados en la provincia de Ituri, al este de la República Democrática del Congo (RDC), evidencia una de las contradicciones más preocupantes de las crisis humanitarias contemporáneas: mientras los profesionales de salud intentan salvar vidas frente a una epidemia mortal, la violencia armada pone en peligro su propia existencia y limita la atención de miles de personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el rescate de aproximadamente una docena de personas, entre ellas trabajadores de la organización y funcionarios sanitarios congoleños, que permanecieron atrapados durante tres días en un hospital de Akwe. La escalada de enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y el grupo armado Convención para la Revolución Popular (CRP) también obligó a trasladar temporalmente al equipo sanitario que operaba en Mongbwalu.

Este acontecimiento no debe interpretarse únicamente como una operación de rescate exitosa, sino como una advertencia sobre las consecuencias de la convergencia entre conflictos armados y emergencias epidemiológicas. Según los reportes difundidos al 20 de noviembre, el brote de ébola había registrado 11,762 casos y 5,775 fallecimientos en ocho provincias del país. La epidemia, causada por el virus “Bundibugyo”, representa un desafío especialmente complejo debido a la ausencia de vacunas y tratamientos específicos aprobados. Por consiguiente, la detección temprana, el aislamiento de pacientes, el seguimiento de contactos y la atención médica oportuna constituyen medidas fundamentales para contener su propagación.

La primera repercusión de los enfrentamientos es la interrupción de las operaciones sanitarias. Cuando los equipos médicos pierden acceso a determinadas localidades, disminuye la capacidad de identificar nuevos contagios, realizar seguimiento epidemiológico y atender oportunamente a los pacientes. Además, los desplazamientos forzados dificultan localizar a las personas que estuvieron expuestas al virus. Esta situación se agrava con el bloqueo de carreteras, la reducción del personal disponible y las dificultades para transportar medicamentos, equipos de protección y muestras de laboratorio. Por tanto, la inseguridad no constituye solamente un problema logístico: puede convertirse en un factor que favorezca la expansión de la epidemia.

Las consecuencias también alcanzan a las comunidades civiles. La interrupción de los servicios sanitarios incrementa la vulnerabilidad de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades preexistentes. Asimismo, la imposibilidad de realizar entierros seguros y dignos puede incrementar el riesgo de transmisión del virus. En este escenario, la población enfrenta una doble amenaza: la exposición a una enfermedad altamente peligrosa y la pérdida de protección institucional como consecuencia de la violencia.

Desde el punto de vista jurídico, los acontecimientos plantean importantes consideraciones relacionadas con el Derecho Internacional Humanitario (DIH). En la medida en que los enfrentamientos reúnan los requisitos jurídicos de un conflicto armado no internacional (CANI), resultan aplicables las disposiciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y, cuando se cumplan sus condiciones de aplicación, el Protocolo adicional II de 1977, del cual la República Democrática del Congo es Estado parte desde 2002.

Trabajadores sanitarios simulan los protocolos de evacuación de víctimas fallecidas por ébola, ante emergencias por el virus en la República Democrática del Congo, en Ongata Rongai, Kajiado, Kenia, el 10 de julio de 2026. (Tony KARUMBA / AFP) / TONY KARUMBA

Estas normas establecen obligaciones para las partes enfrentadas, independientemente de que se trate de fuerzas estatales o grupos armados organizados. En particular, el artículo 9 del Protocolo adicional II dispone que el personal sanitario debe ser respetado y protegido, mientras que su artículo 11 establece una protección específica para las unidades y los transportes sanitarios, que no deben ser objeto de ataques. Los hospitales, ambulancias y establecimientos médicos deben conservar su protección, salvo las excepciones estrictas previstas por el derecho internacional. La protección tampoco puede desconocerse por el simple hecho de atender a personas pertenecientes a una de las partes enfrentadas.

Por consiguiente, los trabajadores sanitarios no pueden ser considerados objetivos militares por el ejercicio de sus funciones humanitarias. Las partes en conflicto tienen la responsabilidad de evitar ataques contra ellos, facilitar su labor y respetar la asistencia que proporcionan. Sin embargo, es importante precisar que el hecho de que un equipo médico haya quedado atrapado durante enfrentamientos no demuestra, por sí mismo, que se haya cometido una infracción del Derecho Internacional Humanitario. Para establecer responsabilidades jurídicas sería necesario investigar las circunstancias concretas, las conductas de los actores involucrados y las posibles violaciones de las normas aplicables.

La situación también debe analizarse desde la perspectiva de los derechos humanos (DDHH). El derecho a la vida, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), adquieren especial relevancia durante las emergencias sanitarias. La existencia de un conflicto armado no elimina las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. Por el contrario, exige adoptar medidas razonables para proteger a la población, garantizar el acceso a los servicios esenciales y evitar discriminaciones en la atención médica.

En este sentido, impedir injustificadamente el acceso de asistencia sanitaria, atacar instalaciones médicas o poner deliberadamente en peligro a quienes prestan servicios humanitarios puede comprometer obligaciones internacionales. El derecho a la salud no significa que el Estado pueda garantizar la ausencia absoluta de enfermedades, pero sí exige adoptar medidas para asegurar la disponibilidad y accesibilidad de servicios sanitarios, especialmente para las poblaciones más vulnerables. La protección de los trabajadores de salud, por tanto, también representa una condición necesaria para garantizar los derechos fundamentales de las comunidades.

Otro aspecto relevante es que tanto las fuerzas gubernamentales como los grupos armados organizados están obligados a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), independientemente de su voluntad de acatamiento. Sin embargo, la existencia de estas normas no garantiza su cumplimiento, por lo que resulta necesario fortalecer la vigilancia internacional y los mecanismos de rendición de cuentas. En este contexto, las pausas humanitarias y los corredores seguros pueden facilitar la atención médica y el traslado de pacientes, personal e insumos sanitarios.

No obstante, la evacuación también deja lecciones importantes para la gestión internacional de emergencias. La primera es incorporar los riesgos de seguridad en los planes de respuesta epidemiológica. No basta con disponer de protocolos de bioseguridad y personal especializado; también se requieren mecanismos de alerta temprana, comunicación permanente, rutas alternativas, planes de evacuación y criterios para suspender operaciones cuando exista peligro grave para la integridad del personal y los pacientes.

La segunda lección consiste en fortalecer las capacidades sanitarias locales. La respuesta no puede depender exclusivamente de equipos internacionales que ingresan a las zonas afectadas cuando las condiciones de seguridad lo permiten. Es indispensable capacitar a profesionales y voluntarios locales, fortalecer los establecimientos de salud y promover la participación de líderes comunitarios. La confianza de la población resulta esencial para identificar posibles contagios, informar sobre medidas preventivas y facilitar la atención oportuna.

La tercera lección está relacionada con la continuidad del financiamiento y la cooperación internacional. Los problemas de escasez de personal, retrasos en los pagos y dificultades de abastecimiento evidencian que la crisis no se origina exclusivamente en los enfrentamientos recientes. Es necesario fortalecer de manera permanente los sistemas de vigilancia epidemiológica, los laboratorios, la infraestructura sanitaria y las cadenas de suministro. La cooperación internacional debe trascender las intervenciones de emergencia y contribuir a desarrollar capacidades institucionales sostenibles.

En definitiva, la evacuación de los trabajadores sanitarios en Ituri constituye un resultado positivo, pero no representa el final de la emergencia. Las comunidades continúan expuestas a la epidemia, los desplazamientos y las restricciones de acceso a los servicios médicos. El verdadero desafío consiste en garantizar que la atención sanitaria pueda mantenerse sin que los profesionales tengan que arriesgar sus vidas para cumplir su labor.

El caso de la RDC deja una conclusión fundamental: la protección de la salud pública no puede separarse del respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a los derechos humanos (DDHH). Combatir una epidemia exige medicamentos, infraestructura, recursos económicos y coordinación internacional, pero también condiciones mínimas de seguridad y respeto por la dignidad humana. La comunidad internacional debe exigir el cumplimiento de las obligaciones jurídicas de las partes enfrentadas y respaldar mecanismos efectivos de protección humanitaria. El éxito no debería medirse únicamente por la cantidad de trabajadores evacuados, sino por la capacidad de garantizar que hospitales, profesionales y pacientes permanezcan protegidos. En una guerra, salvar vidas no debería convertirse en una actividad de riesgo para quienes tienen el deber humanitario de hacerlo.