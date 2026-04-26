El ministro de Defensa de Mali, el general Sadio Camara, murió en un atentado con explosivos durante la ofensiva de gran escala lanzada este sábado por Al Qaeda y secesionistas norteños contra objetivos civiles y militares, informaron este domingo a EFE fuentes militares y familiares.

Dos fuentes militares y dos parientes precisaron que Camara y tres miembros de su familia fallecieron en la explosión en la localidad de Kati, situada a unos 15 kilómetros al norte de Bamako, sin avanzar más detalles.

El asesinato de Camara, de 47 años y en el cargo desde 2021, aún no ha sido confirmado oficialmente por el Gobierno maliense.

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Este general era uno de los principales integrantes de la junta militar que dirige Mali y participó en el golpe de Estado de 2020, que derrocó al expresidente electo Ibrahim Boubacar Keita.

Este sábado, el secesionista Frente de Liberación de Azawad (FLA), que reclama esa región del norte, y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel) lanzaron una ofensiva coordinada en el norte del país que culminó con la toma de la estratégica ciudad de Kidal.

El JNIM llevó a cabo ataques unilaterales contra sedes civiles y cuarteles militares en Bamako, Kati y otras ciudades del centro, e intentó asaltar el aeropuerto internacional de la capital maliense.

El primer ministro de Malí, Abdoulaye Maiga, el ministro de Defensa, Sadio Camara, y el ministro de Seguridad y Protección Civil, Daouda Aly Mohammedine, asisten a la inauguración de la feria de defensa Bamex 25 en Bamako, el 11 de noviembre de 2025. Foto: AFP / -

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas malienses informó de que “grupos armados terroristas” atacaron varias ciudades, pero el Ejército repelió la ofensiva, “neutralizó” a cientos de atacantes y aseguró que la situación “está totalmente bajo control”.

Ademas, pidió calma a la población y decretó un toque de queda de tres días en el distrito de Bamako, con más puestos de control en la capital y su periferia.

Desde 2020, Mali está gobernado por una junta militar en un contexto de inestabilidad y violencia prolongada, impulsada por secesionistas del Azawad y grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico (EI).