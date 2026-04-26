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El coronel Sadio Camara, ministro de Defensa y Veteranos de Malí, durante la reunión de ministros de la Alianza de Estados del Sahel (AES), Uagadugú, 15 de febrero de 2024. Foto: FANNY NOARO-KABRÉ / AFP
El coronel Sadio Camara, ministro de Defensa y Veteranos de Malí, durante la reunión de ministros de la Alianza de Estados del Sahel (AES), Uagadugú, 15 de febrero de 2024. Foto: FANNY NOARO-KABRÉ / AFP
/ FANNY NOARO-KABRE
Por Agencia EFE

El ministro de Defensa de Mali, el general Sadio Camara, murió en un atentado con explosivos durante la ofensiva de gran escala lanzada este sábado por Al Qaeda y secesionistas norteños contra objetivos civiles y militares, informaron este domingo a EFE fuentes militares y familiares.

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