Somalilandia, el país africano que declaró su independencia hace 34 años y que recién es reconocido por otro estado

Este viernes 26 Israel anunció el reconocimiento de Somalilandia, territorio que declaró su independencia de Somalia hace 34 años y que desde entonces ha mantenido una soberanía de facto. Se trata de la primera vez que algún país reconoce a esta nación del este de África.

El gobierno de Benjamin Netanyahu indicó en un comunicado que la declaratoria “se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente (Donald) Trump” y que buscará la “cooperación” entre su país y Somalilandia en diversos ámbitos.

Gideon Saar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, indicó que había dialogado con Abdirahman Mohamed Abdullahi, presidente de Somalilandia, y afirmó que ambos estados buscarán trabajar de forma conjunta para promover “estabilidad regional y prosperidad económica”.

El presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, calificó la declaración israelí de "momento histórico".

“Durante el último año, gracias a un diálogo amplio y continuo, las relaciones entre Israel y Somalilandia han cobrado forma. Tras la decisión del primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, firmamos hoy un acuerdo de reconocimiento mutuo y el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas, que incluirá el nombramiento de embajadores y la apertura de embajadas”, escribió Saar en la red social X.

Por contrapartida, el gobierno de Somalia mostró su rechazo a la decisión del gobierno israelí afirmando su “absoluto e innegociable” compromiso con su soberanía.

“El Gobierno Federal de Somalia rechaza de forma categórica e inequívoca el ataque deliberado a su soberanía y la medida ilegal de Israel al pretender reconocer a la región norte de Somalia. La Región de Somalilandia es una parte integral, inseparable e inalienable del territorio soberano de la República Federal de Somalia”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores somalí.

#Somalia reaffirms its absolute and non‑negotiable commitment to its sovereignty, national unity, and territorial integrity, as enshrined in the Provisional Constitution, the Charter of the #UN, the Constitutive Act of the #AU, as well as the charters of #LAS and #OIC.#Somali pic.twitter.com/6chyqjqlSA — Ministry of Foreign Affairs 🇸🇴 (@MOFASomalia) December 26, 2025

La Unión Africana también mostró su oposición al reconocimiento de Somalilandia por parte del estado hebreo.

La Liga de Estados Árabes se manifestó igualmente de forma negativa al reconocimiento de Somalilandia afirmando que su posición se basa “en los principios consagrados” en su acta constitutiva, “en particular el respeto de la intangibilidad de las fronteras heredadas en el momento de la independencia”.

“El presidente de la Comisión de la Unión Africana rechaza cualquier reconocimiento de Somalilandia y reafirma el compromiso inquebrantable de la Unión Africana con la unidad y la soberanía de Somalia”, indicó la entidad en un comunicado.

La Liga de Estados Árabes se sumó a las protestas indicando que el reconocimiento del territorio como estado por parte del país hebreo era “un movimiento provocativo e inaceptable que mina la estabilidad regional. El gobierno de Turquía se mantuvo en la misma línea señalando que la medida constituía “un ejemplo más de las acciones ilegales del gobierno de Netanyahu”.

UNIDAD CON BASES COMPLEJAS

El origen del secesionismo de Somalilandia se remonta al pasado colonial de esa región del Cuerno de África. El estado somalí tiene su origen en la unión de la Somalia Italiana y el protectorado de la Somalia Británica tras obtener la independencia en 1960.

Ambos territorios compartían lengua, cultura y casi en su totalidad la fe islámica, pero la impronta que dejaron los países europeos que controlaron aquellas regiones marcó de forma decisiva la concepción que sus habitantes tenían en torno a los roles del Estado.

Somalilandia reclama como suyos los antiguos territorios del protectorado británico del mismo nombre.

La cultura somalí da mucha importancia al papel de las distintas tribus que ocupan su territorio, las cuales cuentan con complejas subdivisiones e interacciones que en buena medida condicionaban las relaciones de los habitantes de la región incluso desde antes del pasado colonial.

El territorio que fue controlado por Italia, que era de mayor extensión y se extendía hacia el sur, vio una intervención estatal mucho más directa que dejó una estructura estatal mucho más definida, desde la administración hasta las actividades productivas y la creación de infraestructura.

Por contrapartida, la región bajo jurisdicción del Reino Unido, situada al norte, tuvo una administración considerablemente más delegativa y tuvo menos influencia en la organización tradicional de la población. La estructura tribal siguió teniendo un rol capital para la legislación y toma de decisiones.

HISTORIA COMÚN CONVULSA

Más allá de lo anterior, el pansomalismo que se vivía en el periodo de independencia llevó a que la población de las antiguas colonias viera con buenos ojos la unificación de sus territorios de forma casi inmediata.

No obstante, las diferencias se hicieron evidentes poco después de la aparición del reciente estado debido a que el poder se concentró en el sur heredando parte de las formas que habían introducido los italianos. La población del norte se sintió marginada e incluso algunos percibían que se encontraban en un nuevo régimen colonial bajo la voluntad sus nuevos compatriotas.

Bajo esta consideración el norte rechazó de forma categórica el establecimiento de la Constitución del país al considerarla favorable a los intereses de los sureños, pero el documento terminó siendo igualmente aprobado en un referéndum debido a que la región meridional estaba considerablemente más habitada.

Habitantes de Somalilandia sostienen banderas del país reconocido por Israel.

La tensión alcanzó su punto culminante y más violento durante el gobierno dictatorial de Siad Barre, que llegó al poder mediante un golpe de Estado y se mostró progresivamente más represivo con la zona septentrional del país y se mostró sumamente hostil con el tribalismo del norte, con el clan de los Isaaq.

En ese contexto apareció el Movimiento Nacional Somalí (SNM) en el norte como respuesta y Barre decidió reaccionar de forma implacable y atroz. Bajo sus órdenes, los Isaaq fueron perseguidos sistemáticamente entre 1987 y 1989, siendo víctimas de un auténtico genocidio. Las muertes de civiles en dicho periodo se calculan entre 50.000 y 100.000.

El accionar del dictador terminó con la destrucción de Hargeisa y Burao, las dos ciudades más grandes del país tras la capital Mogadiscio, generando cerca de medio millón de desplazados que en su mayoría huyeron a la vecina Etiopía.

Sin embargo, la caída del régimen de Barre tras perder la Guerra de Ogadén contra Etiopía generó un ambiente de guerra civil y desorden general. Este escenario fue aprovechado por los líderes tribales norteños para anunciar la anulación de la unión, con lo que la República de Somalilandia proclamó su independencia el 18 de mayo de 1991.

El nuevo país delimitó sus fronteras usando como referencia las que tenía el territorio durante su etapa como protectorado británico y señala que únicamente se está remitiendo a reestablecer la demarcación previa, por lo que no están constituyendo un nuevo estado, sino retomando su estructura original.

Un factor crucial de la postura de Somalilandia es que ellos proclamaron originalmente su independencia del Reino Unido el 26 de junio de 1960, cinco días antes que la región controlada por Italia. En ese margen de tiempo más de una treintena de países habían reconocidos su soberanía.

Desde el 2023 las regiones de Sanaag, Cayn y Sool emprendieron una revuelta que llevó a la pérdida de control fáctico de Somalilandia en esas zonas. Sus líderes señalaban que preferían la administración somalí de Mogadiscio, por lo que desde abril del 2025 se convirtieron en un territorio federado autónomo conocido como Estado del Noreste.

El país recientemente reconocido por Israel tiene una población aproximada de 3,5 millones de habitantes, emite pasaportes, tiene su propia moneda e incluso cuenta con sus propias fuerzas armadas. Desde entonces ha vivido un periodo de relativa estabilidad e incluso ha podido celebrar elecciones democráticas.

Por su parte, Somalia sigue incluyendo a los somalilandeses entre sus 19 millones de habitantes. El país que sigue defendiendo su soberanía sobre el territorio del norte enfrenta severos conflictos internos como el desconocimiento de la región de Puntlandia hacia el gobierno central. Sus líderes argumentaron que sus pedidos originales de autonomía no eran atendidos por lo que adoptarían las “funciones de un estado independiente”.

A lo anterior se añade un conflicto intermitente con la región de Jubalandia y con diversos caudillos militares, así como también contra Al-Shabaab, grupo afiliado a Al-Qaeda y en menor medida con el Estado Islámico.