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Resumen

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Vista general del cementerio de Nyamurongo, ubicado en el barrio de Ndibakodu, uno de los lugares de entierro que recibe a un gran número de personas que han fallecido a causa del virus del Ébola. Foto: JOSPIN MWISHA / AFP
Vista general del cementerio de Nyamurongo, ubicado en el barrio de Ndibakodu, uno de los lugares de entierro que recibe a un gran número de personas que han fallecido a causa del virus del Ébola. Foto: JOSPIN MWISHA / AFP
/ JOSPIN MWISHA
Por Agencia AFP

La epidemia de ébola, que sigue avanzando en la República Democrática del Congo (RDC), ha causado 2.011 muertes entre 4.381 casos confirmados, según el último balance publicado por las autoridades congoleñas el martes.

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