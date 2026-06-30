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Miembros de la comunidad zulú participan en una manifestación contra los inmigrantes indocumentados durante una huelga nacional del movimiento antiinmigrante en Durban, Sudáfrica, el 30 de junio de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
Miembros de la comunidad zulú participan en una manifestación contra los inmigrantes indocumentados durante una huelga nacional del movimiento antiinmigrante en Durban, Sudáfrica, el 30 de junio de 2026. (EFE/EPA/STRINGER)
Por Agencia EFE

Miles de personas salieron este martes a las calles en Sudáfrica, ondeando banderas, ataviados con prendas tradicionales y cantando consignas antiinmigración, en plena escalada de la tensión en el país por la ola de ataques xenófobos de los últimos meses.

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