Entrevista a Rubén Peña Carmona

Profesor investigador en la Universidad La Salle de México y especialista en conflictos armados en África





¿Qué factores han llevado a la crisis actual de Sudán?

Desgraciadamente, la situación política en Sudán complica a un proceso de transición democrático. Sudán se encontraba en esa transición luego del golpe de octubre del 2021, dicho consejo de transición lo encabezaba Abdel Fattah al Burhan y su vicepresidente era Mohamed Hamdan Dagalo "Hemedti". A mediados del 2023 se tenía que conformar el consejo y para ello debían integrar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) a las Fuerzas Armadas del país. Eso conlleva no solo a un problema político sino también económico.





¿Como cuál?

Por ejemplo, cómo integrar a estas FAR dentro del Ejército si siempre está el peligro latente de un golpe de Estado por el poderío político-militar que han ganado las FAR en las últimas dos décadas.





¿Este conflicto responde a un problema más profundo? ¿Uno tribal o religioso, por ejemplo?

En realidad es una lucha por el poder político y económico. La disputa no tiene que ver realmente con cuestiones culturales o religiosas que sí se veían en la guerra civil sudanesa, antes de la separación de Sudán del Sur. Ahora es una lucha por ver quién ocupa el rol central dentro de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de transición. Por otro lado, uno de los principales recursos económicos de Sudán es el oro. Dichas minas de oro están en manos de Hemedti.





La región ya vive conflictos armados en Etiopía, Sudán del Sur y Somalia, ¿cuánto empeora la situación el conflicto sudanés?

Existe un riesgo latente de que haya una crisis humanitaria aún mayor en África del Este. Dentro del mismo Sudán se han registrado nuevos enfrentamientos armados en la región de Darfur, que desde inicios del siglo XXI vive una importante crisis humanitaria. A eso le agregamos la situación al norte de Etiopía con el conflicto que lleva dos años entre el gobierno y la región del Tigray, que llevó a que muchos refugiados lleguen a Sudán precisamente. Vemos la crisis de Sudán del Sur, derivada de la guerra civil que llevan desde el 2011. La situación en Somalia y en la República Centroafricana. Vemos un polvorín bastante riesgoso que podría causar una crisis humanitaria aún peor.





La comunidad internacional, principalmente Occidente, ha fracasado en sus intentos de conducir a la paz en Sudán. ¿Qué opciones de mediación le ve usted?

Sí, claro. Y me parece que será complicado que los actores internacionales occidentales logren éxito. Los actores del conflicto tienen sus propias alianzas internacionales. El principal destino del oro sudanés, que está en manos de las FAR, es Rusia. Por ahí también tenemos que considerar el interés de los rusos. La presión de Occidente, por ahí, podría venir desde el lado económico por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque a mí me parece que no será suficiente. Con mayor posibilidad de sentar a las partes de dialogar veo a la denominada Troika Árabe: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Ellos podrían presionar de manera política para conseguir un acuerdo, pero ojo que eso no implica un gobierno de transición de orden civil. Eso lo veo más cercano.