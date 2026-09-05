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Resumen

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Foto: © ACNUR/Ala Kheir
Foto: © ACNUR/Ala Kheir
Por Agencia EFE

Al menos 26 personas murieron este sábado y ocho resultaron heridas cuando jóvenes armados atacaron un cuartel del Ejército sursudanés en el estado de Warrap, en el noroeste de Sudán del Sur, informaron a EFE fuentes oficiales.

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