Según las primeras informaciones, la totalidad de los aldeanos, unas mil personas, entre las cuales se cuentan "hombres, mujeres y niños", murieron. Foto: Google Maps
Sudán: Deslizamiento de tierra arrasa con una aldea y deja al menos mil muertos en Darfur
Un provocado por fuertes lluvias sepultó el pasado domingo la aldea de Tarsin, en el oeste de , provocando la muerte de unas mil personas y dejando un solo sobreviviente, según informó este martes el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán en un comunicado.

“Seguimos con profunda tristeza y preocupación los trágicos sucesos que afectaron a los residentes de la aldea de Tarsin, a causa de los masivos y devastadores deslizamientos de tierra que azotaron la aldea, ubicada en medio de Jebel Marra, en el distrito de Amo”, indicó en el texto el grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour.

Según las primeras informaciones, la totalidad de los aldeanos, unas mil personas, entre las cuales se cuentan “hombres, mujeres y niños”, murieron por el deslizamiento de tierra que ocurrió el domingo y solo una persona logró sobrevivir.

El Movimiento Ejército de Liberación de Sudán resaltó que la aldea de Tarsin quedó “completamente arrasada”, por lo que hizo un llamado a las Naciones Unidas para brindar apoyo en la recuperación de cuerpos y el movimiento de escombros.

El alud "masivo y devastador" arrasó la aldea y "destruyó completamente" parte de una región conocida por la producción de cítricos. Foto: Google Maps
Sudán está inmersa en una guerra entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el estado de Darfur del Norte, lo que ha obligado al desplazamiento forzado de personas que buscan refugio en las montañas de Marra.

El Movimiento Ejército de Liberación es un grupo rebelde de Darfur que controla precisamente esa zona montañosa de Jebel Marra y que se ha mantenido neutral en los choques entre las FAR y el Ejército.

