Violencia desbocada y amenazas: el horror en Sudán y otros conflictos que tienen en vilo a África

Las guerras y focos de violencia en Sudán, Sudán del Sur y Nigeria prueban que la inestabilidad y las fracturas étnicas, políticas y religiosas que azotan África desde hace décadas están lejos de acabar. Pese a las intervenciones internacionales, los llamados a la paz y la intermitente atención mundial, estos conflictos siguen dejando muerte, pobreza y desplazados en el continente más pobre del planeta.

1. Sudán: una atroz guerra civil que no da para más

El tercer país más grande de África vive desde abril del 2023 una guerra civil entre el Ejército y los paramilitares del grupo Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). La lucha por el poder, que ha dejado decenas de miles de muertos y la peor crisis humanitaria del mundo, recrudeció desde fines de octubre, cuando la ciudad de Al Fasher, el último bastión de los militares en la región occidental de Darfur, cayó en manos de las FAR.

SUDÁN Capital: Jartum

PBI per cápita: US$ 989

Población: 50,45 millones

Desplazados: 12 millones

Tasa de pobreza: 61%

Imágenes satelitales, videos y testimonios dan cuenta de atrocidades en Al Fasher, con masacres y ejecuciones sumarias realizadas por los rebeldes, además de abusos y torturas tanto a militares como a civiles. En Jartum, la capital, impera una tensa calma. La urbe volvió a estar este año bajo el control del Ejército, que gobierna el país desde el golpe de Estado de octubre del 2021, que acabó con los sueños de democracia tras el derrocamiento del exdictador Omar Al Bashir.

El diario “The New York Times” señala que las rivalidades étnicas que avivan el caos son las mismas que arrasaron Darfur hace dos décadas y provocaron una ola de condena internacional. Aunque el jueves los paramilitares aceptaron una tregua humanitaria propuesta por la alianza Quad –formada por Estados Unidos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita–, las explosiones y combates continúan y la tensión sigue al alza.

Esta imagen satelital distribuida por Vantor, tomada el 25 de octubre y publicada el 31 de octubre, muestra una vista general de la construcción de un terraplén en la aldea de Kinin, cerca de Al Fasher. El 30 de octubre, funcionarios de la ONU advirtieron que se estaban cometiendo "atrocidades a gran escala" en la región sudanesa de Kordofán a medida que avanzaban las fuerzas paramilitares, mientras que los residentes de Al Fasher estaban siendo sometidos a un "horror" masivo. (Foto: AFP) / HANDOUT

2. Sudán del Sur: entre combates y brotes de cólera

Casi 15 años después de haber alcanzado la independencia de Sudán, Sudán del Sur ve una escalada de los combates entre los grupos étnicos y las fuerzas que buscan el poder. Si bien hace siete años un acuerdo de paz puso fin a una guerra civil iniciada en el 2013 por diferencias sobre el futuro del gobierno, el pacto se está desmoronando y la nación del este de África está al borde de la guerra.

SUDÁN DEL SUR Capital: Yuba

Población: 11,94 millones

PBI per cápita: US$ 251

Desplazados: 2,6 millones

Tasa de pobreza: 92%

Al mando del país más joven del mundo –que no ha celebrado elecciones desde que se independizó en el 2011– está el presidente Salva Kiir, quien mantiene un enfrentamiento con su antiguo vicepresidente Riek Machar. Ambos lideraron dos bandos rivales durante la guerra civil y mantuvieron las tensiones después de que se formase el gobierno de transición.

Un soldado de las Fuerzas Unificadas de Sudán del Sur se mantiene alerta durante un acto oficial. (Foto: AFP) / PETER LOUIS GUME

El punto de quiebre llegó a principios de año, cuando Machar fue arrestado por cargos criminales que incluyen traición. Desde entonces, el Ejército nacional y una fuerza opositora conocida como el Ejército Blanco, que se cree está aliada con Machar, no han parado de aumentar los combates.

Años de violencia han provocado desplazamientos masivos y empeorado la grave crisis económica en el país. Además, el cólera arrecia en 9 de 10 estados de la nación, sin que se den las condiciones para enfrentar el brote que ha dejado 1.500 muertos desde hace un año.

3. Nigeria: sectarismo y la amenaza de Trump

El país más poblado de África lleva décadas enfrentando la violencia sectaria y étnica sembrada principalmente por grupos insurgentes islámicos como Boko Haram y la Provincia del Estado Islámico de África Occidental, que han atacado, secuestrado y asesinado a miles de musulmanes y cristianos, los dos credos que predominan en esa nación.

NIGERIA Capital: Abuya

Población: 232,7 millones

PBI per cápita: US$ 807

Desplazados: 3,6 millones

Tasa de pobreza: 46%

En medio de la crítica situación, Nigeria ha encendido las alarmas luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara al gobierno africano de “permitir la matanza de cristianos” y amenazara con intervenir militarmente el país.

Boko Haram ha realizado matanzas durante los últimos años. (Foto: Agencias)

El gobierno nigeriano respondió afirmando que no apoya ninguna persecución religiosa y advirtió contra cualquier intento de dividir Nigeria por motivos religiosos. Sobre la viabilidad de la propuesta de Trump, funcionarios citados por “The New York Times” señalan que es poco probable que las fuerzas estadounidenses puedan poner fin a una insurgencia que lleva más de 20 años asolando Nigeria con matanzas y disputas territoriales. La opción más accesible incluiría operaciones con apoyo de socios, señaló el medio.