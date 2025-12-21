Al menos nueve muertos y 10 heridos en ataque armado en un bar de Sudáfrica

Los agentes del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) colocaron cinta de escena del crimen en el lugar de un ataque en una taberna en Bekkersdal, provincia de Gauteng, Sudáfrica, el 21 de diciembre de 2025. (EMMANUEL CROSET / AFP)
Al menos nueve personas murieron y otras diez resultaron heridas este domingo en un ocurrido en un bar en , provincia de , al suroeste de Johannesburgo.

La dirección de Investigaciones de Delitos Graves y Violentos de Gauteng junto con la Unidad de Rastreo y Detección de Delitos de la Policía de Sudáfrica iniciaron un operativo de búsqueda para dar con una docena de sospechosos.

Se reporta que unos 12 sospechosos desconocidos a bordo de una camioneta blanca y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes de la taberna y continuaron disparando al azar mientras huían del lugar”, indicó la Policía en un comunicado.

La portavoz de la policía, Brenda Muridili, afirmó que los heridos fueron trasladados a diversos centros médicos para recibir atención urgente y que se han “movilizado todos los recursos necesarios” para atrapar a los perpetradores.

El motivo del tiroteo se determinará mediante la investigación”, añadió la portavoz a medios locales.

Aún no sabemos el motivo, pero estamos buscando un Toyota Etios plateado y un Toyota Quantum blanco (furgonetas), que fueron utilizados por los sospechosos”, reforzó el comisionado interino de policía de Gauteng, Fred Kekana.

De acuerdo con datos oficiales, los homicidios son uno de los delitos más frecuentes en Sudáfrica, donde se registraron 5.727 asesinatos entre enero y marzo de este año, y entre abril y septiembre el promedio de homicidios fue de 63 por día.

El último tiroteo de estas características ocurrió el 6 de diciembre pasado, cuando unas once personas murieron en un bar clandestino dentro de un albergue de Saulsville, en el oeste de Pretoria, capital de Sudáfrica.

En esa oportunidad, unos tres menores -de tres, doce y dieciséis años- fueron asesinados y otros 14 individuos sufrieron heridas de bala, dónde al menos tres sospechosos dispararon “al azar” contra 25 personas.

