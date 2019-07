Una decena de grupos proderechos LGTB se oponen a un candidato homosexual en Túnez

Túnez. Una decena de organizaciones tunecinas por la defensa de las minorías sexuales lanzaron hoy una campaña de firmas contra la candidatura presidencial del fundador de la asociación LGTB "Shams", Mounir Baatour, al que calificaron de "amenaza".

"Somos conscientes de lo importante que es para nuestra causa presentar la candidatura de un miembro de la comunidad LGTB a las elecciones presidenciales en un país en el que la homosexualidad es un crimen, pero jamás apoyaremos a una persona por su orientación sexual o su género sin cuestionarnos sus métodos", declararon los firmantes en un comunicado de prensa.

Las asociaciones acusaron a Baatour de varios casos de abusos sexuales, incluidos menores, y de no respetar la vida privada de los miembros de la comunidad "poniendo en peligro su integridad".

Asimismo denunció la campaña mediática de blanqueo de imagen que "daña" su causa.

"No se trata sólo de tener un primer candidato abiertamente gay, al margen de eso me interesa su recorrido y las ideas que defiende. Él es un candidato turbio y no le voy a apoyar", declaró a Efe el presidente de la asociación Mawjoudin (Existimos), Ali Bousselmi.

"Hemos recibido testimonios de casos de acoso y abusos sexuales, incluyendo menores, pero estos necesitan la autorización parental para poder denunciar y la mayoría de las víctimas le temen", denunció.

Contactado por Efe, Baatour desmintió las acusaciones "sin pruebas" y lo tildó de "rumores" para atacar su campaña electoral.

"¿Por qué no existen denuncias contra mí? ¿Quiénes son estas víctimas? Son acusaciones graves y es un delito", se defendió este abogado.

"Siempre hemos estado en conflicto con estas asociaciones, para ellos somos demasiado mediáticos mientras que ellos no son conocidos por lo que les eclipsamos", añadió.

A finales de junio Baatour anunció su candidatura a las próximas elecciones presidenciales del 17 de noviembre, lo que le convertiría en el primer candidato homosexual de Túnez. Los pilares de su programa electoral son la defensa de las minorías sexuales y religiosas.

Baatour cumplió en 2013 una pena de tres meses de cárcel por mantener relaciones homosexuales, considerado un delito por el Código Civil tunecino y castigado con hasta tres años de prisión.

El pasado mes de mayo, la Justicia tunecina desestimó una denuncia presentada en 2016 por la Fiscalía General del Estado que exigía la suspensión de actividades para Shams (Sol) por un presunto delito contra "la moral" religiosa.

Según el último informe de Shams, el año 2018 cerró con "cifras récord" de represión a la diversidad sexual: 123 arrestos, 250 agresiones, más de 500 peticiones de asilo en el extranjero y tres asesinatos homófobos.

Fuente: EFE