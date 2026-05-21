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Un funcionario sanitario del puerto desinfecta las manos de un motociclista que transporta mercancías a través de la frontera entre Uganda y la República Democrática del Congo en el paso fronterizo de Busunga, en Bundibugyo, el 18 de mayo de 2026. Foto: Badru Katumba / AFPThe World Health Organization declared an international health emergency on May 17, 2026 over an outbreak of an Ebola strain in the Democratic Republic of Congo that has killed more than 80 and for which there is no vaccine. Fears of further spread grew when a laboratory confirmed a case in the major eastern DRC city of Goma, which is controlled by the Rwanda-backed M23 militia. (Photo by Badru Katumba / AFP)
Un funcionario sanitario del puerto desinfecta las manos de un motociclista que transporta mercancías a través de la frontera entre Uganda y la República Democrática del Congo en el paso fronterizo de Busunga, en Bundibugyo, el 18 de mayo de 2026. Foto: Badru Katumba / AFPThe World Health Organization declared an international health emergency on May 17, 2026 over an outbreak of an Ebola strain in the Democratic Republic of Congo that has killed more than 80 and for which there is no vaccine. Fears of further spread grew when a laboratory confirmed a case in the major eastern DRC city of Goma, which is controlled by the Rwanda-backed M23 militia. (Photo by Badru Katumba / AFP)
/ BADRU KATUMBA
Por Agencia EFE

Uganda suspendió este jueves el transporte público terrestre de pasajeros y los vuelos con la vecina República Democrática del Congo (RDC), medidas que pretenden reducir el riesgo de extensión del brote de ébola declarado en el este congoleño el pasado viernes, informó el Gobierno ugandés.

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