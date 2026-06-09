Al menos una persona murió este martes, otra resultó herida y diecinueve fueron detenidas en las protestas que sacudieron la ciudad keniana de Nanyuki contra el centro de cuarentena para ciudadanos estadounidenses expuestos al ébola que los gobiernos de EE.UU. y de Kenia quieren construir en esa zona.

Aunque la muerte no ha sido confirmada aún por las autoridades, EFE fue testigo en Nanyuki (centro) de cómo dos manifestantes dejaban el cuerpo inmóvil de un hombre en una carretera del barrio de Liki mientras recriminaban su muerte a los policías.

El cuerpo, recogido por la Policía y trasladado a una furgoneta, presentaba una herida en la cabeza de la que salía gran cantidad de sangre.

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Otro de los manifestantes recibió el impacto de una granada de gas, aunque EFE no pudo verificar su estado.

La Cruz Roja de Kenia confirmó a los periodistas sobre el terreno que uno de los asistentes a las multitudinarias protestas resultó herido en el barrio marginal de Majengo.

Además, la ONG Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) denunció en su cuenta de la red social X la “brutalidad” policial y la detención “arbitraria” de diecinueve manifestantes.

A diferencia de las protestas de por la mañana, mayoritariamente pacíficas, por la tarde los manifestantes comenzaron a lanzar piedras contra los agentes y a crear barricadas y encender fuegos en las calles de Liki.

Cientos de agentes se desplegaron para dispersar a la multitud, acompañados de grandes furgones antidisturbios y camiones equipados con cañones de agua.

Agentes de la policía keniana despejan una hoguera utilizada por manifestantes para bloquear una carretera durante una protesta contra un centro para el tratamiento del ébola en Nanyuki, Kenia, el 9 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/DANIEL IRUNGU

Detenciones a primera hora

Las marchas comenzaron a primera hora de la mañana, cuando la Policía detuvo a una decena de personas que se concentraron con carteles, banderas nacionales, cruces, disfraces que simulaban equipos de protección individual (EPI) y un ataúd simbólico junto al Parque Central de Kanyuki, según pudo presenciar EFE.

Más tarde, cientos de personas recorrieron el centro de la ciudad a pesar del gran despliegue policial, incluidos algunos agentes de paisano, y la movilización resultó reprimida con arrestos, gas lacrimógeno y disparos de advertencia.

“Estamos aquí hoy porque habrá una protesta pacífica para asegurarnos de que el centro de cuarentena de ébola en el condado de Laikipia, en la base aérea de Laikipia, no se lleve a cabo”, declaró a EFE la activista pro derechos humanos Chris Njoki Wanene.

Wanene criticó el secretismo del acuerdo entre Nairobi y Washington, al denunciar que no se respetó el Estado de derecho ni se informó a la ciudadanía sobre este centro de respuesta al brote de ébola que afecta al este de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

Los negocios de la localidad permanecieron cerrados ante el temor a un estallido de violencia durante las protestas.

Las fuerzas del orden, además, bloquearon el avance de los manifestantes hacia la base militar aérea de Laikipia, a unos ocho kilómetros de Nanyuki, impidiéndoles salir de la ciudad con detenciones y gas lacrimógeno.

El pasado 1 de junio, cientos de manifestantes se congregaron en los alrededores de la base militar de Laikipia para exigir la cancelación total del proyecto de este centro antiébola, concentración que se saldó con dos muertos.

A pesar de las dudas mostradas por algunas organizaciones sobre la capacidad de Kenia para albergar un centro de este tipo, el Gobierno ha defendido la idoneidad de los laboratorios del país.