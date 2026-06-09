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Manifestantes se enfrentan a la policía durante una protesta contra un centro para el ébola en Nanyuki, Kenia, este martes. Foto: EFE/ Daniel Irungu
Manifestantes se enfrentan a la policía durante una protesta contra un centro para el ébola en Nanyuki, Kenia, este martes. Foto: EFE/ Daniel Irungu
/ DANIEL IRUNGU
Por Agencia EFE

Al menos una persona murió este martes, otra resultó herida y diecinueve fueron detenidas en las protestas que sacudieron la ciudad keniana de Nanyuki contra el centro de cuarentena para ciudadanos estadounidenses expuestos al ébola que los gobiernos de EE.UU. y de Kenia quieren construir en esa zona.

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