Los dos reptiles implicados, que se cree que eran cobras, estaban alrededor del cuello de algunos espectadores, indicó la policía del estado de Baviera (sur) en un comunicado.
“El ‘encantador de serpientes’ dejó entonces que una de las serpientes se metiera en el pantalón” del turista alemán y el animal lo mordió en la pierna, precisó.
La víctima presentaba “signos claros de envenenamiento” y tuvo que ser reanimada antes de ser trasladada al hospital, donde falleció, informó la policía.
El hombre, cuya identidad no se ha revelado, se encontraba de vacaciones con dos familiares.
Contactadas por la AFP, las autoridades egipcias afirmaron no estar al tanto del incidente.
Una grave crisis viene desarrollándose en torno a especies amenazadas y que figuran en peligro de extinción. Doce animales están en riesgo inminente de desaparecer: desde gigantes marinos hasta pequeños mamíferos. Todos ellos podrían extinguirse justamente en este año. (Video: TV Perú)