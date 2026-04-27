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La cabeza de la Gran Esfinge se ve con la pirámide de Khafre de fondo en la meseta de Giza, en las afueras de El Cairo, Egipto, el 30 de septiembre de 2007. (Foto de Cris BOURONCLE / AFP).
La cabeza de la Gran Esfinge se ve con la pirámide de Khafre de fondo en la meseta de Giza, en las afueras de El Cairo, Egipto, el 30 de septiembre de 2007. (Foto de Cris BOURONCLE / AFP).
/ CRIS BOURONCLE
Por Agencia AFP

Un turista alemán ha fallecido después de que una serpiente se le metiera en el pantalón y le mordiera mientras asistía a un espectáculo en Egipto durante unas vacaciones en familia, informó este lunes la policía alemana.

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