En Kitwe ya crece el ají amarillo. No se sabe si fue un peruano o un zambiano el que empezó a sembrarlo, pero el fruto es cada vez más común de encontrar en esta ciudad minera del centro de Zambia. “Lo que no hay es rocoto, pero hay ají y otras cosas; es fácil comer un buen ají de gallina o un cabrito a la norteña”, dice un ingeniero cajamarquino que lleva cuatro años en el país africano y prefiere no decir su nombre.

LEE TAMBIÉN: El frío como arma de guerra: ¿cómo podría usar Putin un gélido invierno en Europa? En Zambia viven cerca de 400 compatriotas, la comunidad peruana más grande de África. Prácticamente todos se concentran en el área minera de Kitwe, ubicada en la provincia de Copperbelt, que no en vano se traduce como ‘cinturón de cobre’. La minería es el motor económico de esta nación de 18 millones de habitantes y muchos connacionales encontraron ahí una oportunidad. “Kitwe es como nuestro San Ramón o Iquitos; la población no es muy grande, hay mucho verde y el clima es maravilloso, como en la ceja de selva del Perú”, comenta Javier Meléndez, que lleva 16 de sus 55 años allí. Cuenta que desde el 2002 Zambia empezó a recibir a peruanos especializados en minería, principalmente en el cobre. Primero llegaron quienes iban a trabajar en las grandes compañías, pero pronto se establecieron contratistas que formaron empresas para brindar servicios en el mismo rubro. Varias empresas de capitales peruanos operan en Zambia. (Foto: Embajada del Perú en Sudáfrica / Cortesía para El Comercio) Meléndez, coordinador de la contratista Reliant Mining and Construction y de la comunidad peruana en Kitwe, señala que unas seis u ocho empresas de capitales peruanos dan servicios desde el 2003 en distintos rubros del sector minero como desarrollo, producción y exploración, y aún hoy hay personas que se siguen aventurando a poner sus propias empresas en el rubro minero. “Acá hay colonias importantes como la inglesa, la italiana, la india y la griega. De Latinoamérica, la principal es la peruana”, agrega. El embajador peruano en Sudáfrica, Jorge Félix Rubio, concurrente en Mozambique y Zambia, reconoce a los peruanos que trabajan en Kitwe como profesionales altamente calificados en la perforación vertical y mantenimiento de socavones. La comunidad peruana recibió hace una semanas a Jorge Félix Rubio, embajador del Perú en Sudáfrica con concurrencias en Zambia y Mozambique. (Foto: Embajada del Perú en Sudáfrica / Cortesía para El Comercio) (Foto: Embajada del Perú en Sudáfrica / Cortesía para El Comercio) “La importancia de esta comunidad no es solo que son 400 peruanos, incluidas sus familias, sino que hay empresas de capital peruano que dan trabajo tanto a compatriotas como a cerca de 4.000 zambianos”, afirma el embajador, quien presentó sus credenciales en Lusaka, capital de Zambia, en mayo. Agrega que alrededor de 750 peruanos se encuentran en África. Además de Zambia, la mayor cantidad de compatriotas está en Sudáfrica. También hay más de 200 cascos azules en la República Centroafricana. (El Comercio) Tradiciones vivas Este año, la comunidad peruana celebró las Fiestas Patrias a lo grande. La reunión fue a mediados de agosto e incluyó una jornada deportiva y una cita de gala llena de baile y sabor. Hubo un desfile de carros alegóricos y cada empresa presentó un número de danza típica de nuestro país. Por tercera vez, la música estuvo a cargo de una banda peruana llevada desde Tarma especialmente para la ocasión. “Fue la primera fiesta en más de dos años debido a la pandemia. Tuvimos la presencia del embajador Félix Rubio. Fue espectacular, realmente ahí te das cuenta de la cantidad de peruanos que vivimos aquí”, dice Carlos Giles, tacneño de 33 años que lleva los últimos cuatro en Zambia, donde es superintendente de almacén de una contratista de minería subterránea. Los peruanos en Kitwe se reunieron en agosto para celebrar las Fiestas Patrias del Perú. (Foto: Javier Meléndez / Cortesía para El Comercio) Cada empresa presentó un número de danzas típicas. (Foto: Javier Meléndez / Cortesía para El Comercio) Los peruanos comparten la cultura del país con los locales. (Foto: Javier Meléndez / Cortesía para El Comercio) “El esfuerzo de los peruanos está colaborando con el desarrollo y el bienestar de los zambianos y del pueblo de Kitwe especialmente”.

Jorge Félix Rubio, embajador del Perú en Sudáfrica con concurrencias en Zambia y Mozambique Para los connacionales ha sido fácil la adaptación. Valoran tanto la calidez y hospitalidad de los lugareños como la baja criminalidad. Las Cataratas Victoria, en la frontera con Zimbabwe, son una parada infaltable en el recorrido turístico. El huancaíno Ritaldo Chaupis llegó a Zambia hace cinco años. Ya había pasado una temporada en el Congo, así que tomar la decisión le fue sencillo. Inicialmente fue solo, pero luego llegó su esposa. Para él, la comida es uno de los puentes que une a las culturas. (Foto: Embajada del Perú en Sudáfrica / Cortesía para El Comercio) “La comida típica de Zambia es el maíz molido y cocinado sin sal al que llaman nshima. Lo comen todos los días, es como el arroz para nosotros. Es lo esencial en un plato, lo preparan con pollo, pescado, vegetales u otras cosas y lo comen con la mano, así sea en un restaurante”, cuenta el ingeniero de minas. La mayoría de compatriotas cocina comida peruana, incluso le han enseñado a los zambianos a prepararla. “Obviamente los insumos no son los mismos; cuando voy al Perú traigo algunos ingredientes. También hay peruanos que disfrutan la comida local, sobre todo los que se han casado con zambianas”. Justamente uno de estos últimos es Giles, quien se casó en julio con una zambiana a la que le enseñó a cocinar platos peruanos. “Cocina riquísimo, el lomo saltado le sale buenísimo”. Carlos Giles se casó con una zambiana con la que comparte la cultura del Perú. (Foto: Carlos Giles / Cortesía para El Comercio) (Foto: Carlos Giles / Cortesía para El Comercio) Eso sí, la comida marina es todo un reto. Zambia no tiene mar, así que algunos productos llegan congelados desde Sudáfrica. “Un cebiche fresco sí se extraña acá”, reconoce Chaupis.