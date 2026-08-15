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Resumen

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El ferry transportaba 114 pasajeros adultos, cinco miembros de la tripulación y un número indeterminado de niños, dijo la unidad de protección civil de Zimbabue en un comunicado. (Foto: AFP)
El ferry transportaba 114 pasajeros adultos, cinco miembros de la tripulación y un número indeterminado de niños, dijo la unidad de protección civil de Zimbabue en un comunicado. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

Socorristas hallaron el sábado 25 cuerpos luego del naufragio de un ferri en el lago Kariba esta semana en Zimbabue, con lo que el número de muertos llega a 72, según la policía.

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