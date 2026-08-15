Socorristas hallaron el sábado 25 cuerpos luego del naufragio de un ferri en el lago Kariba esta semana en Zimbabue, con lo que el número de muertos llega a 72, según la policía.

El ferri con sobrecupo de pasajeros, operado por una agencia gubernamental, zozobró el martes en aguas agitadas en este lago fronterizo con Zambia.

Este accidente es uno de los más mortíferos de este tipo en la historia del país.

Las autoridades informaron de la recuperación de 22 cadáveres en las primeras horas del sábado y otros tres en la tarde.

“El saldo del naufragio de la embarcación Kariba RIDA es ahora de 72 muertos” , indicó la policía en un comunicado.

Un saldo anterior daba cuenta de 46 muertos.

Según las autoridades, el ferri tenía autorización para transportar a 90 pasajeros. La búsqueda sigue cuando las autoridades temen por un saldo todavía mayor.

Protección Civil informó el miércoles del rescate de 77 personas.

El lago Kariba es el lago artificial más grande en el mundo en términos de volumen.

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