Desde que asumió como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 2017, Donald Trump no ha dejado de sorprender al mundo. Lo primero que hizo durante su primera semana en el poder fue cumplir con la propuesta emblema de su campaña: ordenar la construcción de un muro fronterizo con México.



¿Cómo fue el 2017 de Trump? El Comercio le brinda los detalles.



►Muro fronterizo



Como ya lo hemos mencionado líneas arriba, la primera medida tomada por Trump fue ordenar la construcción de la valla fronteriza.

"Los Estados Unidos recuperan el control de sus fronteras, los Estados Unidos recuperan sus fronteras", aseguró Trump en enero mientras firmaba la ordenanza.



Trump confirmó también que el Gobierno federal adelantará el dinero necesario para iniciar la construcción, pero luego los mexicanos se encargarán de devolverlo.



En el mes de octubre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU. informó que se inició la construcción de ocho prototipos del que podría ser el nuevo muro entre México y Estados Unidos en el área de Otay Mesa, en California.



Los modelos tendrán entre 18 y 30 pies (5,5 y 9,1 metros) de altura y están diseñados para "disuadir el cruce de indocumentados" en el área y cumplir así con los requisitos establecidos por la Patrulla Fronteriza, detallaron las autoridades.



►Veto migratorio



En sus primeros días al mando de EE.UU., Trump también suspendió la entrada de todos los refugiados durante 120 días como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Iraq, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de escrutinio.



Ese veto provisional provocó el caos y la indignación en medio mundo, mientras numerosos viajeros veían bloqueado ya su acceso a territorio estadounidense y se producían protestas en diversos aeropuertos.



Tras ello, una jueza federal de EE.UU. bloqueó parte del polémico veto. Además, los fiscales generales de 16 estados de Estados Unidos lo condenaron.



En setiembre, Trump, anunció un nuevo veto migratorio, pero esta vez incluyó a más países, como había prometido. La nueva orden ejecutiva del mandatario republicano mantiene la restricción de viajes para provenientes de países de mayoría musulmana: Irán, Somalia, Libia, Yemen y Siria. Sin embargo, esta vez incluyó la prohibición a Corea del Norte, Venezuela y Chad.



Washington impuso una prohibición total de viajes a los ciudadanos de Corea del Norte y Chad, mientras que las restricciones para Venezuela se limitan a los funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno y a sus familiares.



El internacionalista Farid Kahhat dijo a El Comercio: “Esta norma ataca directamente dos de las bestias negras del discurso de Trump: la inmigración indocumentada y el islamismo radical. Pero Trump tiene una visión totalmente equivocada de cómo son los musulmanes de EE.UU. Los ve a todos como quintacolumnistas del Estado Islámico (EI) y de Al Qaeda. Los musulmanes estadounidenses están bastante bien integrados en la sociedad norteamericana. Normas como esta pueden terminar alienando a un sector de esa comunidad, y eso es algo que apreciará el EI y lo fortalecerá”.



“En 1939 se dio una norma parecida a esta. Prohibía el ingreso de judíos que huían del fascismo. Y aquel fue un gobierno demócrata considerado progresista, el de Franklin Roosevelt. Por otro lado, nadie ha deportado más indocumentados en EE.UU. que Barack Obama, así que lo de Trump tiene antecedentes bajo gobiernos de ambas orientaciones”, agregó.



►Trump vs. Kim Jong.-un



Durante el año, ambos líderes han intercambiado calificativos de grueso calibre. “Hombre cohete”, “Enano y gordo”, son algunos de los adjetivos que ha usado Trump para referirse a la máxima autoridad norcoreana, mientras que el país asiático ha llamado “senil”, “transtornado mental y megalómano” al presidente de EE.UU.



Todo a raíz de los misiles intercontinentales que ha probado Corea del Norte constantemente.



El último, un Hwasong-15, fue probado el 28 de noviembre. La noticia elevó aún más la tensión entre EE.UU. y el país asiático. Corea del Norte aseguró que "todo el territorio continental" de Estados Unidos se encuentra al alcance de su nuevo misil balístico. Trump dijo, por su parte, que eso no sucederá.



En declaraciones a este diario el experto en Asia Carlos Aquino expresó: “Lo que sí asusta es que no solo el líder de Corea del Norte realiza amenazas sino que ahora también hay otra parte que entra al juego: Donald Trump. Él es un presidente muy inusual y ha entrado en ‘tete a tete’ con el norcoreano, lo que no hacía Obama. Sin embargo, a diferencia Kim, detrás del mandatario estadounidense hay otros poderes como el Congreso”.

►Trump vs. Irán



Dos semanas después de que Trump juramentara como presidente, el ministro de Defensa de Irán confirmó que la república islámica probó un nuevo misil, aunque sostuvo que la prueba no constituye una violación del acuerdo nuclear que firmó el país con las potencias mundiales ni de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que respaldó el pacto.



Se trató de la primera vez que lo hacía durante la gestión del republicano. Irán ha probado numerosos misiles balísticos desde la firma del acuerdo nuclear en el 2015. Tras ello, la administración de Trump impuso nuevas sanciones al país persa.



En octubre, Trump anunció que no certificaría el pacto nuclear de Teherán porque Irán no cumple el acuerdo. Además, dijo que buscará imponer nuevas sanciones contra la Guardia Revolucionaria iraní y contra el programa de misiles balísticos de la nación persa.



En respuesta, el presidente iraní Hasán Rouhaní afirmó que las acusaciones de Trump carecían de fundamentos y estaban llenas de ofensas contra su nación.



►Sus visitas a Medio Oriente, Europa y Asia



Trump inició su gira internacional en el mes de mayo, convirtiéndose en el primer presidente de EE.UU. en activo en visitar el Santo Sepulcro y el Muro de las Lamentaciones, lugares sagrados del Cristianismo y el Judaísmo, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, en lo que la comunidad internacional considera territorio palestino ocupado.



Luego pasó por Arabia Saudita junto a su esposa Melania, desde Riad pidió a los países musulmanes a rehusar ser un "santuario de los terroristas" y anunció un acuerdo con los países del Golfo para luchar contra la financiación del "terrorismo".



El presidente también viajó a Roma, donde sostuvo un encuentro con el papa Francisco. El pontífice recibió con un apretón de manos a un sonriente Trump, tras lo cual lo invitó a entrar al recinto para sentarse a solas y frente al escritorio papal. Un traductor asistía al encuentro.



El papa aprovechó la ocasión para regalarle a Trump un emblemático texto suyo sobre la paz titulado "La no violencia, estilo de una política para la paz", escrito con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz 2017. "Espero que sea un instrumento de paz", le dijo en español a Trump, quien respondió en inglés: "lo leeré".



►Rusiagate



Las agencias de inteligencia de Estados Unidos informaron en octubre de 2016 -un mes antes de la elección- que Rusia habría pirateado y difundido correos electrónicos de asesores de la candidata demócrata Hillary Clinton con el fin de desacreditarla.



El Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y las agencias de inteligencia investigan el caso, en paralelo a comités de la Cámara de Representantes y del Senado adelantan sus propias pesquisas.



Estas investigaciones convergen rápidamente en el séquito de Trump y menos de un mes después de asumir la oficina Oval, su asesor de seguridad, Michael Flynn, debió renunciar el 13 de febrero, tras mentirle al vicepresidente Mike Pence sobre discusiones que sostuvo con el embajador ruso en Washington, Serguei Kisliak.



Flynn se declaró culpable en noviembre de haber mentido al FBI sobre sus contactos con Rusia tras los comicios.



Más aún, la admisión de culpabilidad de Flynn indica que, lejos de actuar por cuenta propia, sus conversaciones con el embajador ruso en EE.UU. eran conocidas y hasta dirigidas por importantes miembros del equipo de transición de Trump.



El presidente de Estados Unidos reiteró en varias oportunidades que no hay "ninguna conspiración" con Rusia tras las acusaciones, entre ellas la de "conspiración contra EE.UU.", interpuestas contra su ex jefe de campaña, Paul Manafort, y el antiguo socio de este Rick Gates.



Paul Manafort, el ex jefe de campaña ahora imputado, renunció antes de las elecciones. Ex consejero del ex presidente de Ucrania Viktor Yanukovych, salió de la campaña luego que las autoridades ucranianas revelaran que el cabildero había recibido un pago de 12,7 millones de dólares de un dirigente pro-ruso.



► Despido del jefe del FBI



James Comey fue repentinamente retirado de la jefatura del FBI el 9 de mayo por Trump, molesto con la dirección que había tomado una investigación que llevaba la policía federal sobre contactos entre miembros del equipo de campaña del republicano y los rusos.



En una audiencia en el Senado, semanas más tarde, Comey dijo que recibió presiones de la Casa Blanca, que el presidente le exigió "lealtad" y que abandonara parte de la investigación contra Flynn.

Comey igualmente admitió que filtró a la prensa en mayo información sobre que reuniones con el presidente que habría grabado.



►Jerusalén



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a inicios de este mes "oficialmente" a Jerusalén como la capital de Israel, una histórica decisión que revoca décadas de diplomacia estadounidense e internacional, y que desencadenó una escalada de violencia en Medio Oriente.



"He decidido que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel", dijo el líder estadounidense desde la Casa Blanca, tras ordenar el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Israel y reivindicar "un nuevo enfoque" para el conflicto israelí-palestino.



“Esto es ni más ni menos el reconocimiento de la realidad”, dijo Trump.



"Aunque presidentes anteriores lo convirtieron en una gran promesa de campaña, no la cumplieron. Hoy, yo estoy cumpliendo", agregó.

El analista internacional Ariel Segal declaró a El Comercio: “Trump está dando una motivación extra a los islamistas radicales en un momento en que las cosas estaban relativamente tranquilas […] Es muy sospechoso que lo haga justo cuando la investigación de la trama rusa está en una fase delicada y que lo tiene mediáticamente acosado. Pero eso hacen los populistas y demagogos, y por eso son peligrosos: se ponen a jugar con fuego”.