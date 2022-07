Tiene apenas 13 años, pero ya está haciendo historia. Alena Analeigh es una niña superdotada que se ha convertido en la afroestadounidense más joven en ser aceptada en una escuela de medicina de Estados Unidos.

En solo un año, la menor ha concluido dos años de universidad, tomando todos los cursos posibles en la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Oakwood, señaló el medio 12news.

“Tengo muchas ganas de dejar mi huella en el mundo. Y liderar un grupo de chicas que saben lo que pueden hacer”, dijo la joven promesa.

Aunque el año pasado fue aceptada en la carrera de ingeniería, ya que soñaba con trabajar algún día en la NASA, Alena se dio cuenta de que aquello no era lo suyo. Pronto descubrió su verdadera pasión: la biología.

“De hecho, me tomó una clase de ingeniería para decir que esto no es a lo que quería ir”, señaló. “Creo que la inmunología viral realmente surgió de mi pasión por el voluntariado y salir a involucrarme con el mundo”.

Si todo sale según lo planeado, Alena se graduará como doctora a los 18 años.

“Quiero inspirar a las chicas. Quiero que vean que no hay límites”, declaró la niña, que asistirá a la Escuela de Medicina Heersink de la Universidad de Alabama, en Birmingham.

La semana pasada, la menor recibió su carta de aceptación en la universidad. Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, manifestó su alegría y su gratitud hacia su madre.

“Las estadísticas habrían dicho que nunca lo habría conseguido”, escribió. “Una pequeña niña negra adoptada de Fontana, California. He trabajado tan duro para alcanzar mis metas y vivir mis sueños. Mamá lo logré. No podría haberlo hecho sin ti. Me diste todas las oportunidades posibles para tener éxito. Me animaste, limpiaste mis lágrimas, me diste oreos cuando necesitaba consuelo, nunca me permitiste conformarme, me disciplinaste cuando lo necesitaba. Eres la mejor madre que un niño puede pedir. MAMÁ, ¡LO HE CONSEGUIDO!”.

Comprometida con ayudar a la sociedad

Según Univision, Alena no solo es una chica comprometida con sus estudios, sino también con la sociedad, pues fundó una organización llamada Brown STEM Girl, que promueve becas para estudiantes de minorías y oportunidades para mujeres negras.

El verano pasado habló en la Cumbre ASU+GSV sobre sus esfuerzos por conseguir que más chicas negras participen en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Foto: @thebrownstemgirl

“Quería mostrar a otras chicas que se parecen a mí que es posible, y que si no luchas por ti, nadie va a luchar por ti. Así que cada ‘no’ que recibía, estaba bien para mí. Simplemente luché aún más para encontrar la manera de conseguir ese ‘sí’”, dijo.

Aunque pasa la mayor parte de su tiempo estudiando, ella asegura estar más feliz que nunca ya que está cumpliendo sus metas.

“Soy feliz y estoy viviendo mis sueños”, afirma. “Estoy haciendo lo que me gusta”.