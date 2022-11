Alice Grusová fue abandonada por sus padres en una banca de una estación de tren cuando era una bebé. Nunca más los volvería a ver. Era junio de 1942 y este fue el último acto desesperado de Marta y Alexandr Knapp para salvar a su pequeña hija, ya que su intento de escapar de lo que entonces era Checoslovaquia en plena Segunda Guerra Mundial terminó en un total desastre.

La pareja había huido de Praga, pero cuando su tren llegó a Pardubice, en el este de Bohemia, los soldados nazis abordaron los vagones en busca de los judíos que huían de la conflagración.

Grusová, su nombre de casada, nunca más volvió a ver a sus padres. Fueron detenidos y enviados al campo de concentración de Theresienstadt, desde donde luego fueron trasladados a Auschwitz y asesinados. Su hermano del matrimonio anterior de su padre también fue ejecutado allí.

También podría haber sido el destino de Alice, si no hubiera sido porque la dejaron en una banca de la estación de tren. Este año, Grusová celebró su 81 cumpleaños, así como su 60 aniversario de bodas con su esposo Miroslav. Viven en Praga, República Checa, y tienen tres hijos, seis nietos y tres bisnietos.

Siempre había sentido que esto era la suma total de su familia, pero a principios de este año, la enfermera pediátrica jubilada viajó a Israel, donde se reconectó con su herencia judía y conoció a su único primo hermano sobreviviente, así como a una familia más amplia a la que nunca conoció.

“Me sorprendió mucho cuando descubrí, cuando tenía 80 años, que tengo una familia tan grande”, dijo a CNN. “Simplemente me entristece que esto no haya llegado antes”, agregó Grusová, quien ha luchado contra el cáncer, la hepatitis y una cirugía de columna.

Alice Grusová, ahora de 81 años, sobrevivió al Holocausto porque sus padres la abandonaron en una banca de la estación de tren. (Foto: Alice Grusová)

La mujer que propició el encuentro

El reencuentro se produjo gracias al esfuerzo de una curiosa mujer a 8.000 kilómetros de distancia en Sudáfrica, durante las etapas iniciales de la pandemia. La increíble historia ahora ha sido compartida por el sitio de genealogía en línea MyHeritage.

Michalya Schonwald Moss profundizó en la historia de su familia en MyHeritage. Siempre supo que su familia había sido diezmada en el Holocausto, pero nada la preparó para el descubrimiento de que 120 de sus familiares fueron asesinados en Auschwitz.

Sin embargo, de la oscuridad inimaginable, surgió un pequeño e inesperado rayo de esperanza. Con la ayuda de genealogistas profesionales tanto en la República Checa como en Israel, descubrió la increíble historia de una sobreviviente: Alice Grusová.

Cómo sobrevivió al Holocausto

Habiendo sido encontrada en la banca de la estación, la niña de un año fue colocada inicialmente en un orfanato. Grusová, que no recuerda a sus padres, fue trasladada más tarde a Theresienstadt. Ella recordó: “Había una mujer agradable que nos estaba cuidando. Solo recuerdo destellos de esa época.

“Y luego recuerdo cuando me enfermé de fiebre tifoidea y los trabajadores de allí tuvieron que protegerme de los alemanes. Recuerdo que me decían que me callara o los malos alemanes vendrían y nos matarían”, contó.

Increíblemente, ella sobrevivió y después de la guerra se reunió con la hermana menor de su madre, Edith, o Editka, como ella la llama, quien sobrevivió a Auschwitz al ser trasladada a un campo de trabajo.

El complejo Auschwitz​ estuvo formado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi en los territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. (Foto: AFP)

Con la voz quebrada por la emoción, Grusová recordó a su tía, quien, como muchos sobrevivientes de los campos nazis, tenía tatuado su número de identidad en el brazo. “Era tan hermosa, era delgada, tenía el tatuaje. Pero no entendí eso en ese momento”, relató.

Al principio, la pareja vivía junta en Checoslovaquia, pero en 1947 su tía emigró a lo que entonces era Palestina. Por razones que aún no están claras, Grusová se quedó atrás y la dieron en adopción.

“Tenía seis años cuando mi tía se fue de Checoslovaquia y vine con mis nuevos padres”, dijo. “De niña, estaba muy triste porque mi tía se fue. No entendía por qué no me llevó con ella. Estuve en contacto con ella durante un tiempo. Se casó y tuvo un hijo, a quien vi por última vez en una foto cuando tenía dos años”, dijo. Pero la correspondencia con Edith se acabó y en 1966 “nos perdimos”, dijo.

El emotivo reencuentro

Grusová nunca supo qué le pasó a su tía, hasta que su hijo Jan, que habla inglés, tradujo un sorprendente correo electrónico que sus padres recibieron de Schonwald Moss en 2021. Él y su esposa habían pasado años tratando de localizar al primo de su madre, sin éxito.

Pero con la ayuda de investigadores profesionales, Schonwald Moss no solo descubrió la increíble historia de Grusová, sino que también encontró a ese primo: el hijo de Edith, Yossi Weiss, que ahora tiene 67 años y vive en la ciudad israelí de Haifa.

Weiss y Grusová se “conocieron” en línea el año pasado, junto con otros miembros del árbol genealógico recién descubierto. Weiss no sabía nada de su prima y su propia vida se había visto arruinada por la tragedia: había perdido a su madre y a su hijo por suicidio.

Los primos hermanos Alice Grusová y Yossi Weiss tuvieron una emotiva reunión en Israel. (Foto: Michalya Schonwald Moss)

Durante el verano, Grusová voló a Israel con su esposo, su hijo Jan y su esposa Petra para encontrarse con Weiss y miembros de su familia, incluido Schonwald Moss, que había viajado desde Sudáfrica para la ocasión. “Querían conocerme y venir a visitarme, pero mi primo tiene cáncer y no puede viajar”, dijo Grusová a CNN.

“Tenía miedo del largo viaje a mi edad”, dijo. “Ahora estoy tan contenta de haber ido. Estoy triste de que esto no haya llegado antes. Si no fuera por la pandemia, nunca hubiera descubierto que tengo una familia tan grande”, añadió.

Grusová, que no habla ni hebreo ni inglés, se comunicó con sus nuevos parientes a través de un intérprete. Juntos visitaron la tumba de su difunta tía, el museo de Theresienstadt y el Centro de Conmemoración del Holocausto Mundial en Yad Vashem, donde grabó su testimonio personal y también fue filmada para un canal de noticias israelí.