Alicia Machado: "Dejé Venezuela aburrida del acoso del hijo de Hugo Chávez"

La ex Miss Universo y Miss Venezuela, Alicia Machado, dejó boquiabiertos a todos los asistentes presentes este jueves en el programa Un nuevo día de Telemundo, al revelar que fue acosada por Hugo Rafael Chávez, siendo esta una de las razones que la llevaron a marcharse de Venezuela en el año 2000.

"Hay algo que nunca he comentado, pero una de las razones por las que abandoné el país fue porque tenía al hijo del 'innombrable' constantemente acosándome, llamándome, invitándome", contó la ex reina de belleza, refiriéndose al único hijo hombre del fallecido ex presidente venezolano Hugo Chávez.

Las declaraciones de Machado se producen en el marco del escándalo de corrupción y prostitución que supuestamente involucraría a funcionarios chavistas, lo cual obligó a suspender este miércoles el concurso de Miss Venezuela.

La modelo señaló que la situación del certamen "refleja lo que está ocurriendo en el país". Sin embargo la modelo señaló que jamás tuvo experiencias de este tipo cuando participó con 17 años de edad.

"Durante mi año como reina no vi al gobierno metido en el Miss Venezuela (...) Conocías al presidente (del país), hacías labores sociales y nada más", dijo la también cantante y actriz. Alicia Machado fue coronada como Miss Venezuela en 1995 y como Miss Universo en el año 1996.

La venezolana, enfrentada hace tiempo al régimen chavista, se trasladó a Los Ángeles, California, donde finalmente recibió la ciudadanía estadounidense en mayo de 2016.



Fuente: Emol,GDA