De las amenazas al acercamiento: La tensa relación entre EE.UU. y Corea del Norte

La Casa Blanca reforzó su línea dura hacia Pyongyang tras aceptar la invitación a un histórico encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un, una cumbre que fue bienvenida por líderes globales, aunque también despertó un profundo escepticismo.



Estos son los insultos y amenazas entre Donald Trump y Kim Jong-un antes de su histórico encuentro:

► "Corea del Norte acaba de lanzar otro misil. ¿Acaso este hombre no tiene nada mejor que hacer con su vida?".



Trump vía Twitter, 3 de julio 2017.



►"Será mejor que Corea del Norte no amenace más a EE.UU. Se encontrarán con fuego y furia como el mundo no ha visto jamás".



Trump a periodistas en Nueva Jersey, 8 de agosto de 2017.



► "Kim Jong-un de Corea del Norte tomó una decisión muy sabia y bien pensada [al no lanzar un misil a la isla estadounidense de Guam]. ¡La alternativa hubiese sido tan catastrófica como inaceptable!".



Trump vía Twitter, 16 de agosto de 2017.



► "Estados Unidos tiene mucha fuerza y paciencia, pero si se ve forzado a defenderse a sí mismo o a sus aliados, no tendremos más remedio que destruir totalmente a Corea del Norte. Rocket Man [hombre cohete, por Kim] está en una misión suicida para él y su régimen".



Trump en la ONU, 19 de setiembre de 2017.



►"Un perro asustado ladra más fuerte [...] Definitivamente domesticaré con fuego a viejo senil estadounidense mentalmente desquiciado".



Kim en un comunicado, 22 de setiembre de 2017.



►"Kim Jong-un de Corea del Norte, que es obviamente un loco a quien no le importa matar de hambre o asesinar a su gente, va ser puesto a prueba como nunca antes".



Trump vía Twitter, 22 de setiembre de 2017.



►"Nadie puede predecir cuándo el viejo lunático de la Casa Blanca, sin sentido, desatará una guerra nuclear".



Diario estatal norcoreano Rodong Sinmun, 6 de noviembre de 2017.



► "¿Por qué Kim Jong-un me insultaría llamándome 'viejo' cuando yo NUNCA lo llamaría 'bajo y gordo'? Bueno, yo trato muy fuerte ser su amigo - ¡y quizás algún día suceda!".



Trump vía Twitter, 11 de noviembre de 2017.



► "No es una mera amenaza sino una realidad que yo tengo el botón nuclear en el escritorio de mi oficina [...] Todo el territorio de EE.UU. está al alcance de nuestra ataque nuclear".



Kim en su discurso de Año Nuevo, 1 de enero de 2018.



►"El líder norcoreano Kim Jong-un dijo que 'el botón nuclear está siempre en su escritorio', ¿podrá alguien de ese debilitado y famélico régimen por favor informarle que yo también tengo un botón nuclear, que es mucho más grande y más poderoso que el suyo y ¡mi botón funciona!"



Trump vía Twitter, 2 de enero de 2018.

► "Probablemente tengo una muy buena relación con Kim Jong-un".



Trump al Wall Street Journal, 11 de enero de 2018.



► "Nosotros también queremos hablar... solo bajo las condiciones necesarias [...] Si no, no hablamos".



Trump en la Casa Blanca, después de que Corea del Sur anunciara negociaciones con el Norte, 26 de febrero de 2018.



► "Kim Jong-un habló sobre desnuclearización con los representantes surcoreanos, no solo de congelamiento. También, que no no habrá pruebas de misiles durante este periodo de tiempo. Se está haciendo un gran progreso, pero las sanciones se mantendrán hasta que se llegue a un acuerdo. ¡Se está planeando el encuentro!"



Trump vía Twitter, 8 de marzo de 2018.

Fuente: La Nación, GDA