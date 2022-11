Una mujer pensó que había perdido más de 30 kg debido al estrés; sin embargo, quedó devastada cuando los médicos le dijeron que padecía cáncer de útero.

Ann Coates, de 48 años, llegó a ser elogiada por sus amigos, quienes le preguntaban constantemente sobre el “secreto” detrás de su pérdida de peso. Había pasado de los 134 kg a 102 en un lapso de nueve meses.

“Al principio, todos me felicitaron y me dijeron que compartiera mi secreto”. dijo Ann, oriunda de Devon, en conversación con el medio Manchester Evening News.

“No me di cuenta de cuánto había perdido hasta que mi ropa estuvo tan suelta. Perdí 40 kilogramos de enero a septiembre, sin saber que era porque en realidad estaba muy enferma. No estaba tratando de perder peso, simplemente sucedió. Lo atribuí al estrés”, agregó.

Después de adelgazar, la mujer sintió un fuerte dolor de abdomen. Fue llevada a un hospital y tras una serie de exámenes le detectaron cáncer en el útero.

Los gastos complican su situación

Además de los gastos médicos que ahora debe enfrentar por su diagnóstico, asegura pasarla mal por el frío. Actualmente, en Inglaterra las temperaturas son bajas por el otoño, lo que ha provocado un incremento en la calefacción doméstica.

Debido al aumento de costos, su familia creó una campaña en la plataforma GoFundMe, donde Ann puede recibir dinero por medio de donaciones.

Su peso está en los 97 kilos, debido a los procesos de quimioterapia a los que se ha sometido. Gran parte de sus molestias están asociadas al tumor ubicado en su zona abdominal, lo que le impide llevar su vida con normalidad.

“El tumor es bastante grande, así que cuando me paro en el baño, es como si fuera demasiado pesado y tuviera que sostenerlo. Mi estómago también se hincha mucho, así que si estás de pie, es como si algo te estuviera tirando hacia abajo. Lo sostengo para que sea más fácil”, explicó.

Pese a que las quimioterapias la deja agotada, Ann se siente agradecida por el apoyo de su familia, quienes viajaron desde Sudáfrica para acompañarla.

Según contó, cuando su cabello comenzó a caerse, sus hermanos y esposo se sentaron junto a ella para afeitarse todos juntos.

“Dijeron que me apoyan al 100%. Incluso mi sobrino de diez años se afeitó la cabeza para apoyar a su tía. Siento que no estoy sola en todo esto y que tengo personas que están a mi lado y me apoyan. Realmente significa mucho para mí”, concluyó Coates.

Por otra parte, la mujer compartió un mensaje del que todos deben ser conscientes: “Aconsejaría a todos los mayores de 40 años que se hicieran un análisis de sangre y se hicieran un chequeo. Incluso la cosa más pequeña puede convertirse en cáncer”.

Qué es el cáncer de útero y cuáles son sus síntomas

El cáncer de útero es el cáncer que se presenta con mayor frecuencia dentro del sistema reproductivo de una mujer, señala el portal Cancer.net. Se origina cuando las células sanas del útero cambian y proliferan sin control, y forman una masa llamada tumor.

Un tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. Un tumor benigno puede crecer, pero por lo general no se diseminará a otras partes del cuerpo.

Según la CDC, el cáncer de útero puede causar flujo o sangrado vaginal anormal. El sangrado puede ser anormal por su cantidad o por el momento en que aparece, como después que usted pasó por la menopausia y entre dos periodos. El sangrado nunca es normal después de que deje de menstruar. El cáncer de útero también puede causar otros síntomas, como dolor o presión en la zona pélvica.

Si usted presenta un sangrado vaginal anormal, especialmente después de la menopausia, consulte inmediatamente a su médico. También debe ver a un médico si tiene cualquier otro signo o síntoma que le dure dos semanas o más. La causa de todo esto puede ser otra afección diferente al cáncer, pero la única forma de saberlo es consultando con su médico.