Primero el preservativo, luego la píldora y ahora... ¿el smartphone? El organismo norteamericano encargado de regular el uso de medicamentos autorizó este mes la comercialización de una novedosa aplicación móvil de origen sueco que podrá ser utilizada como método anticonceptivo en los Estados Unidos.



Natural Cycles, una aplicación móvil para medir la fertilidad, se convirtió así en el primer anticonceptivo digital aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).



Mediante esta app, las mujeres se toman la temperatura y siguen la trayectoria de su ciclo menstrual. La app utiliza un algoritmo para determinar cuándo son fértiles y deberían abstenerse de tener relaciones sexuales sin protección, o protegerse. De hecho, es una forma de dos métodos anticonceptivos naturales, el de la ovulación, conocido como Billings, y el del calendario, llamado Ogino-Knaus.



La empresa sueca dice que es efectiva y permite a las mujeres evitar los efectos secundarios de otros métodos, como las píldoras de control de la natalidad, pero los reportes de embarazos no deseados y las investigaciones de las autoridades en dos países de Europa donde recibió la certificación de la UE en 2017 han generado interrogantes acerca de la comercialización como anticonceptivo de lo que en esencia es sólo un monitor de salud.



Natural Cycles se enorgullece de sus más de 900.000 usuarias, en un crecimiento tan rápido que subraya los riesgos para los reguladores y las preocupaciones entre los profesionales de la salud mientras se las ven con un mercado de aplicaciones de salud móviles que crece rápidamente.



"Las aplicaciones son enormemente populares y no hay nada intrínsecamente malo en usar la tecnología para respaldar nuestra salud", dijo Bekki Burbidge, subdirectora ejecutiva de la Asociación de Planeamiento Familiar, una organización británica de salud sexual. "Pero también son un área a la que le falta bastante regulación y puede ser difícil distinguir entre las aplicaciones buenas, basadas en la evidencia y la investigación, de las malas".



La app es similar a cientos de otras que dan seguimiento a los períodos menstruales que ya están disponibles, la mayoría de las cuales tienen como objetivo ayudar a las mujeres a concebir, pero el hecho de que la FDA la haya aprobado significa que puede ser comercializada como un anticonceptivo móvil, lo que le da una ventaja en el mercado de aplicaciones médicas móviles, que se pronostica crecerá a 11.200 millones de dólares para 2025 de los 1.400 millones de dólares que registró en 2016, según BIS Research.



Los fabricantes de Natural Cycles reconocen que no es 100% efectiva y algunas mujeres podrían quedar embarazadas a pesar de utilizarla a la perfección.



La comercialización de las aplicaciones de anticoncepción necesita ser extremadamente cuidadosa para asegurar que las mujeres comprendan exactamente qué están adquiriendo y cuáles son sus limitaciones, afirmó la Facultad de Atención Médica Sexual y Reproductiva de la Real Universidad de Obstetras y Ginecólogos en un comunicado.



La FDA dio su aprobación con base en datos de Natural Cycles relacionados con 15.570 mujeres que utilizaron la aplicación durante ocho meses en promedio.



Fuente: AP