- / -

La ex presidenta Cristina Kirchner (2007-2015) y actual senadora fue citada a indagatoria el próximo 13 de agosto por el juez Claudio Bonadío, aunque no se especificó si en calidad de testigo o de imputada. Entre la multitud de anotaciones de las libretas de Centeno están viajes con dinero hasta la residencia presidencial o al departamento particular de la familia Kirchner en Buenos Aires. (Foto: EFE)